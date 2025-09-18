En el 40° aniversario del Juicio a las Juntas, el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) organiza la charla-debate “Juzgarlos”, que se realizará este viernes 19 de septiembre a las 18 en el Auditorio Mabel Gutiérrez (edificio Cuatro Columnas).

El panel reunirá a Roberto Gargarella y Agustina Ramón Michel, coeditores de Cuando hicimos historia; al periodista Martín Granovsky, coautor de Nada más que la verdad; y al cineasta Mariano Llinás, coguionista de Argentina, 1985.

También participarán Miriam Lewin, sobreviviente de la ESMA y testigo en el Juicio a las Juntas, y Jaime Rosemberg, autor de Julio Strassera. El hombre gris que gritó justicia. La moderación estará a cargo de la periodista de Página/12 Luciana Bertoia.