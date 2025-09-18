Un efectivo de la Policía bonaerense fue asesinado y otro resultó herido luego de que un hombre les quitara un arma reglamentaria y disparara varias veces. El hecho ocurrió en el aeropuerto de San Fernando. El agresor fue detenido a pocas cuadras cuando intentaba escapar.

El hecho ocurrió en el mediodía de este jueves, entre la calle Balcarce y la Ruta 202. El oficial fallecido es el sargento Germán Frías, de 31 años, que murió en el hospital Petrona de Cordero. El segundo agente herido es Maximiliano Lescano, quien se encuentra en una sala de terapia intensiva en el Sanatorio Fitz Roy de Palermo tras recibir al menos cinco disparos en el cruce con el atacante.

El hombre que robó el arma policial fue identificado como Gabriel Cañete, tiene 34 años, y la UFI Criminal de San Fernando lo investiga por el delito de homicidio, con el fiscal Martín Otero a la cabeza del trabajo. En principio los agentes de seguridad habían detectado una actitud sospechosa por parte de Cañete --quien podría habría sufrido un brote psiquiátrico--, lo que los llevó a acercársele para identificarlo.

Según algunos testigos en la zona el homicida habría intentado suicidarse unos minutos antes arrojándose hacia un auto que logró esquivarlo, aunque el incidente le provocó a Cañete un corte en la mano y heridas en las piernas.