En el segundo trimestre del año, el índice serie original del indicador sintético de energía (ISE) que mide el Indec, sobre la dinámica de la actividad energética en el país registró una caída del 0,2 por ciento, en relación a igual período de 2024. Es decir, el desempeño de la producción de los diferentes componentes de electricidad, gas, derivados del petróleo, autogeneración y cogeneración de energía, y biocombustibles quedó en negativo de forma consecutiva.

El índice de la serie desestacionalizada en el tramo analizado presentó, según el relevamiento del organismo oficial, una disminución de 0,4 por ciento sobre el trimestre anterior y el índice de la serie tendencia-ciclo mostró una variación positiva cercana a cero respecto a la medición previa.

La generación neta de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional obtuvo una variación positiva de 0,9 por ciento en comparación con la base baja del dato en el segundo trimestre del año pasado. El 50 por ciento de las firmas del rubro prevé que la demanda interna aumentará. Sobre las exportaciones, el 16,7 por ciento de los empresarios encuestados cree que sus envíos al exterior no variarán, y el restante 83,3 por ciento no tiene en el horizonte exportar.

En el período analizado por Indec, el gas distribuido marcó una retracción de 2,6 por ciento, debido a un menor volumen de gas distribuido a usuarios domiciliarios e industriales. Consultadas acerca de sus expectativas para el tercer trimestre de 2025, en comparación con igual tramo de 2024, el 75,0 por ciento de las compañías opina que la demanda interna no variará. La muestra refleja expectativas a la baja por la contracción del consumo interno. Por su parte, sólo el 25 por ciento señala que las ventas externas aumentarán.

Los derivados del petróleo seleccionados para el cálculo del ISE registraron en conjunto una suba de 1,8 por ciento. El 45,4 por ciento de las firmas estima que la demanda local de sus productos no variará.

El total de energía autogenerada en la minería subió 1,5 por ciento, como consecuencia de que la energía despachada al MEM se desplomó 9 por ciento y la destinada para autoconsumo creció 7,1 por ciento.

La producción de biodiésel, por su parte, se contrajo 30,8 por ciento y los despachos al mercado interno en toneladas variaron 7,5 por ciento en positivo, comparados con el segundo trimestre del año pasado.

En el sector petrolero, el 63,6 por ciento de las empresas planea invertir, mientras que en el gasífero la cifra asciende al 100 por ciento y, en electricidad, el número se limita al 50 por ciento.