Golpeado por los tres contundentes rechazos parlamentarios a los vetos que sucedieron a la estrepitosa derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, Javier Milei buscó ayer arengar a su tropa para las legislativas de octubre. Juntó en la Quinta de Olivos a los candidatos y jefes de campaña de la mayoría de los distritos del país de La Libertad Avanza y a sus socios menores, funcionarios e influencers libertarios. Pero no solo eso, a El corrimiento de Menem, manchado por las coimas en Andis