Golpeado por los tres contundentes rechazos parlamentarios a los vetos que sucedieron a la estrepitosa derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, Javier Milei buscó ayer arengar a su tropa para las legislativas de octubre. Juntó en la Quinta de Olivos a los candidatos y jefes de campaña de la mayoría de los distritos del país de La Libertad Avanza y a sus socios menores, funcionarios e influencers libertarios. Pero no solo eso, a El corrimiento de Menem, manchado por las coimas en Andis
Desplazó a "Lule" Menem de la coordinación y lo reemplaza Pilar Ramírez
Golpeado, Milei reunió a su tropa para ordenar la campaña
Tras la derrota bonaerense y parlamentaria, reunió a sus candidatos en Olivos y los arengó aque "defiendan el sacrificio" de los argentinos ante el electorado.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.