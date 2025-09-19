En las efemérides del 19 de septiembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1922. Nace Emil Zátopek

Nace uno de los principales atletas del siglo XX: el checo Emil Zátopek. Por su resistencia, recibió el apodo de Locomotora humana. Obtuvo la medalla de oro en los 5 mil metros y la de plata en los 10 mil metros, en los Juegos Olímpicos de Londres, en 1948. Cuatro años más tarde, arribó a los Juegos Olímpicos de Helsinki como campeón europeo en ambas pruebas. En el lapso de una semana, consiguió el oro en 5 mil metros, 10 metros y la maratón, en la que sale segundo el argentino Reinaldo Gorno. Dana, la esposa de Zátopek, ganó el oro olímpico en lanzamiento de jabalina en esos Juegos. La Locomotora humana falleció en 2000, a los 78 años.

1968. Muere John William Cooke

Fallece John William Cooke, a los 48 años. Recibido de abogado, se acercó al peronismo y fue electo diputado nacional. Tras la caída de Perón, se convirtió en su delegado y protagonizó la fuga de la cárcel de Río Gallegos, junto a Héctor Cámpora y Jorge Antonio. Fue el encargado de negociar con Rogelio Frigerio el acuerdo para que el peronismo proscripto votara por Arturo Frondizi. Más tarde, propició el acercamiento del peronismo a la Revolución Cubana. Escribió Apuntes para la militancia y Peronismo y Revolución, además de mantener una extensa correspondencia con Perón.

1974. Adiós a Tránsito Cocomarola

Tránsito Cocomarola, uno de los músicos más importantes de la historia del chamamé, muere a los 56 años. Autor de clásicos como “Kilómetro 111” y “Rincón dichoso”, destacó con su bandoneón y tocaron con él las grandes figuras del género. La fecha de su muerte se recuerda como Día del Chamamé.

1983. Fallece Ángel Labruna

Ángel Amadeo Labruna muere nueve días antes de cumplir 65 años. Uno de los íconos más grandes de River y el fútbol argentino, integró la célebre delantera conocida como La Máquina. Es el máximo artillero de la historia de River, con 317 anotaciones y quien más goles marcó en el Superclásico con Boca, con 16 conquistas. Con 16 títulos lo convierten en el segundo jugador más laureado del club de Núñez detrás de Leonardo Ponzio, que conquistó 17, y en el tercer entrenador más ganador. Fue el DT del equipo campeón de 1975, que cortó una racha de 18 años sin campeonatos.

1985. Terremoto en México

Un terremoto de 8.1 en la escala de Richter destruye al Distrito Federal de México. Oficialmente mueren 3192 personas, aunque se estima que las víctimas pudieron haber llegado a 20 mil. Unos 250 mil habitantes se quedan sin hogar y otras 900 mil deben abandonar sus causas por peligro de derrumbe. El gobierno de Miguel de la Madrid suma críticas por su inacción y la FIFA sale a decir que el Mundial de 1986 se organizará en el país nueve meses más tarde, tal como estaba previsto. Exactos 32 años después, el 19 de septiembre de 2017, México vuelve a sufrir un sismo.

2006. Condenan a Etchecolatz por genocidio

Miguel Etchecolatz es condenado a reclusión perpetua y enviado al penal de Marcos Paz por secuestros, torturas y asesinatos en el marco del operativo que arrasó con una casa en La Plata: se mató a los ocupantes y sigue desaparecida la bebita Clara Anahí Mariani, que tenía tres meses y medio de vida cuando se la llevaron. El comisario se había amparado en la Obediencia Debida para evitar la cárcel. Su condena es la segunda tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida; la anterior había sido a Julio Simón, alias “El Turco Julián”. La novedad en la condena a Etchecolatz radica en que el tribunal lo sentencia por genocidio. Un día antes había desaparecido el testigo Jorge Julio López, a quien no se ha vuelto a ver. El represor sumó más condenas en los años siguientes y se unificaron en una sola de reclusión perpetua.

2023. El Museo Sitio de Memoria ESMA, Patrimonio Mundial de la Unesco

La 45ª Convención de la Unesco, reunida en Arabia Saudita, incluye al Museo Sitio de Memoria ESMA en su listado de Patrimonio Mundial. De esta manera, el lugar donde funcionara el mayor centro clandestino de detención y tortura de la última dictadura militar pasa a tener consideración global y debe ser preservado al mismo nivel que, por ejemplo, el campo de concentración de Auschwitz. Se calcula que unas 5 mil personas estuvieron secuestradas en el predio de la Armada durante el terrorismo de Estado y la gran mayoría fue asesinada. La decisión, adoptada de manera unánime, coincide con la avanzada negacionista de Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta de Javier Milei.

Además, es el Día del Preceptor.