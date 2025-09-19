La ópera Tosca de Giacomo Puccini vuelve al Teatro Avenida con la fuerza de su música y la crudeza de un drama que, desde su estreno en Roma el 14 de enero de 1900, no ha dejado de conmover al público. La producción local cuenta con la soprano Haydée Dabusti en el rol de Floria Tosca, Cristian Karim Taleb como Mario Cavaradossi y Leonardo Estévez como el temible barón Scarpia, junto a un elenco de solistas y el coro INMA, bajo la dirección musical de Javier Mas y puesta en escena de Sergio Sosa Battaglia.
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.