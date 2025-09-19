Pocas veces llega a Buenos Aires un trío de jazz estadounidense de semejante envergadura. Y por lo tanto no conviene dejar pasar la oportunidad. Este viernes y sábado, a las 20 y 22.30, estarán arriba del escenario del Bebop Club nada menos que el baterista Lenny White, el contrabajista Buster Williams y el pianista venezolano (largamente radicado en Nueva York) Benito González. Los tres son capaces de una energía (y una sinergia) poco común y tienen pergaminos de sobra. Para empezar, el primer disco que grabó Lenny White fue el legendario Bitches Brew (1970), de Miles Davis. Por entonces, White tenía apenas 21años y siguió tocando con distintas formaciones de Miles, para pasar luego a integrar el revolucionario grupo de fusión Return to Forever (liderado por Chick Corea y Stanley Clarke), hasta redefinir el lenguaje de su instrumento en el jazz. Su extensa carrera incluye, además, colaboraciones con Freddie Hubbard y Jaco Pastorius, con quienes desplegó su versatilidad y un dominio rítmico inigualable. De Buster Williams conviene recordar que su contrabajo puede escucharse en grabaciones de músicos de la talla de Herbie Hancock, Thelonious Monk, Art Pepper y la cantante Nancy Wilson, por citar apenas un par un puñado de nombres famosos, que están lejos de agotar su currículum. Y el pianista Benito González honra la mejor tradición del jazz afrocaribeño; pueden dar cuenta de ellos sus grabaciones con Curtis Fuller, Roy Hargrove, Steve Turre, Hamiet Bluiett, Dave Liebman y Gary Bartz. Formó parte estable de los combos de Jackie McLean, Kenny Garret y Pharoah Sanders y grabó cinco discos a su nombre: Starting Point (2004), Circles (2010), Dream Rhapsody (2015), Passion Reverence Transcendence (2018), tributo a su admirado McCoy Tyner, y Sing to de Worlds (2021). Cita imperdible en Uriarte 1658.
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.