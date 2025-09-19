A cuánto cerró el dólar este jueves

El dólar oficial cerró ayer en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $10 respecto del cierre del miércoles.

En una jornada marcada por la incertidumbre, el tipo de cambio llegó a los $1.500 con un rally alcista y tres de su versiones cotizaron por encima de ese número. En los bancos, el promedio del tipo de cambio al que accedieron los ahorristas minoristas se ubicó entre los $1.495 y $1.500 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.510.

El dólar blue cerró en $1.480 para la compra y $1.500 para la venta, con una suba de 0,7% en la jornada. El dólar mayorista se ubicó en los $1.475,5, sin cambios respecto al cierre anterior.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subíaió 3,7% hasta $1.540,83, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró una suba de 3,6% hasta los $1.554,52.