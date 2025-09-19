Seguí en vivo las cotizaciones de todos los tipos de dólar para este jueves.
El dólar sube a $1515 en el Banco Nación
El dólar minorista opera por encima del cierre de ayer, cuando había terminado a 1495 pesos para la venta.
La cotización de apertura del dólar
El dólar oficial abre a $1445 para la compra y $1495 para la venta, mientras el blue opera a $1490 para la compra y $1510 para la venta.
Caputo le echó nafta al incendio económico: "Vamos a vender hasta el último dólar"
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, volvió a encender la polémica con una frase que ya quedará marcada en la semana más caliente del mercado cambiario: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”. El problema es que, entre miércoles y jueves, el Banco Central se desprendió de 432 millones de dólares para intentar contener al billete verde, que de todos modos se fue por encima de los 1.400 pesos acordados con el FMI y rozó los 1.500.
Con gesto firme en el programa ultraderechista Las Tres Anclas, Caputo intentó transmitir calma: “Nosotros confiamos plenamente en el programa. Y no nos vamos a mover del programa. Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del Banco Central como los que hemos comprado, sirvan para defender el techo de la banda”.
Leé la nota completa
A cuánto cerró el dólar este jueves
El dólar oficial cerró ayer en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $10 respecto del cierre del miércoles.
En una jornada marcada por la incertidumbre, el tipo de cambio llegó a los $1.500 con un rally alcista y tres de su versiones cotizaron por encima de ese número. En los bancos, el promedio del tipo de cambio al que accedieron los ahorristas minoristas se ubicó entre los $1.495 y $1.500 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.510.
El dólar blue cerró en $1.480 para la compra y $1.500 para la venta, con una suba de 0,7% en la jornada. El dólar mayorista se ubicó en los $1.475,5, sin cambios respecto al cierre anterior.
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subíaió 3,7% hasta $1.540,83, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró una suba de 3,6% hasta los $1.554,52.
El Gobierno liberó restricciones para ingresar dólares de servicios profesionales para el exterior
El Gobierno eliminó el límite anual de US$36.000 que regía para ingresar dólares para los profesionales que prestan servicios para el exterior, en una medida que entrará en vigencia mañana.
A través de la comunicación A 8330 publicada hoy por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se estableció “dejar sin efecto el límite anual de USD 36.000 (dólares estadounidenses treinta y seis mil), habilitando para las personas humanas el mecanismo de excepción de la obligación de liquidación de los cobros de exportaciones de servicios allí establecido sin límite de monto”.
Además, se detalló que “las entidades no podrán cobrar comisiones en aquellas operaciones concretadas por personas humanas residentes que impliquen la acreditación de ingresos de divisas del exterior a las cuentas abiertas por el cliente en moneda extranjera”.