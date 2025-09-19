El diputado nacional por La Rioja, Ricardo Herrera, reflexionó este viernes por la 750 sobre el delicado momento que hay en la relación entre el Gobierno de Javier Milei y los gobernadores y aseguró que se llegó a un límite con la “asfixia financiera” a la que somete la Rosada a todo el país.

El mensaje llegó con contundencia después de que el Senado provocó otro sismo político y rechazó con una abrumadora mayoría el veto presidencial a la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) con 59 votos positivos, 9 en contra y 3 abstenciones.

En concreto, se trata del proyecto que los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño consensuaron frente a la distribución discrecional y la subejecución de esos fondos por parte de la Casa Rosada, en un contexto de ajuste y paralización de la obra pública.

Ante la pregunta de la 750, Herrara señaló: “Estamos poniendo las cosas en su lugar. El otro día veía un cartel en la marcha que decía por qué tenemos que estar hablando de esto. Y la verdad es que es tan cierto”.

“No entiendo por qué a esta altura tenemos que estar hablando de financiamiento para la salud, universidades, jubilados, provincias. Cuesta entender que un presidente le haya dado la espalda a tantos colectivos, sobre todo los más vulnerables”, afirmó.

Por eso, dijo, “la gente, al darse cuenta de eso, tiene como caja de resonancia el Congreso”. Y señaló con alegría: “Y el Congreso, que tantas veces se hizo el distraído, cumple con su rol: un contrapeso al Poder Ejecutivo”.

Pero no solo en el ámbito exclusivo del Congreso, sino que también empieza a haber un movimiento desde las provincias y hacia el centro: “Nosotros empezamos con una tonada riojana y se convirtió en un grito federal”.

“No es solo la expresión de Quintela, ya son 23 gobernadores y un jefe de Gobierno que le golpean la puerta al presidente para decirle que algo no está bien. No es casual que todos se hayan puesto de acuerdo. 23 gobernadores que no representan solo al justicialismo, hay aliados al Gobierno nacional”, afirmó.

Y añadió: “Estamos haciéndole frente a las demandas de las provincias como podemos. Se han suspendido cosas. Yo no quiero hablar ni profundizar en la crítica situación que vive La Rioja. Es crítica la situación por la asfixia financiera a la que estamos siendo sometidos desde el 10 de diciembre del 2023”.

En tanto, sobre la gestión de Milei, cuestionó: “Ya no sabemos y nos llama poderosamente la atención qué está haciendo con el dinero. Sabemos que están jugando y haciendo lo que sabe hacer el ministro de Economía, timbeando”.

“Pero además de timbearse, porque eso muchas veces en la política uno tiene sus observaciones, pero cuando se meten con el dinero de la gente, cuando van a hechos tan resonantes de corrupción, eso ya no es solo la política, es la gente”, finalizó sobre los escándalos de presunta corrupción que también golpean las puertas de la Rosada.