El periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, cuestionó en un duro editorial el rumbo de la economía, a cargo de un Luis “Toto” Caputo “recargado”, “más fugador, más ladri”, y aseguró que, sin alternativa, solo les “queda el recurso de que los que ya no podían vivir se acostumbren”.

El editorial de Víctor Hugo Morales

Están tirando dólares a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Seremos nosotros los protagonistas del tango. Al cabo de la brutalidad del sacrificio impuesto, la salida ha sido esa. Y los tipos se encogen de hombros y dicen que lo que votaron seis de cada diez fue esto. ¿Qué le van a hacer? ¿No era lo que querían, acaso? Lo estamos haciendo. Somos un himno neoliberal y ustedes conocían la música y la letra. Y sonaron, ¿qué se va a hacer? Lástima que en el ritmo desenfrenado de la depredación nos arrastraron a todos.

La culturización de la infamia de la derecha termina con esto. Después, a los años, dirán que fue una estafa, como sucede ahora con Vicentin. Pero todos éramos Vicentin, ¿se acuerdan? No pueden ni salir del país los turros aquellos como González Fraga. Las caravanas de Vicentin contenían unánimemente votantes de Milei. Porque si la derecha es la que roba, está bien... son los buenos. Y así, robando y matando, nos hacen más buenos, dicen ellos. Se envolvían en la bandera, cantaban el himno y exhibían su delirio en las grandes avenidas del país.

Empujaron tanto los tractores y los títulos de los diarios miserables que al final tuvieron su Milei, y con Milei, a un Caputo recargado, más fugador, más ladri. Ahora buscan plan B, un tipo o una señora que les sea tan servil como Milei, pero menos loco. Están dando vueltas alrededor de la pileta y, por las dudas, andan con el short puesto. Cuestión de temperatura el asunto de lanzarse al agua y dar el golpecito blando que anunció Morales Sola a nombre de otros patrones. Acefalia le llama, y en eso están.

Pero el Fondo dijo después de las elecciones que el gobierno estaba bien. Y después del discurso de la última vez, la mafia de Clarín dijo que Milei había dado un giro. Y llega el enviado del cielo llamado Lamelas, invocación más que apellido, y hay que esperar un poco más. Queda el recurso de que los que ya no podían vivir se acostumbren.