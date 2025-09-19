Este año va a terminar cargado de hitos para la carrera de Trueno. Los anuncios que fueron apareciendo sólo indicaron la prolongación de esa tendencia hasta diciembre inclusive, cuando corone el devenir de su última gira mundial (El Último Baile World Tour), el jueves 11/12 en la cancha de Ferro.

Trueno ya tocó ahí el año pasado ante 30 mil personas, en lo que había significado su iniciación como artista de estadios. Ahora llega propulsado por El Último Baile Deluxe, la versión extendida de su tercer trabajo de estudio que incluyó siete canciones más respecto del original y que ahora lo encuentra girando por España.

Los números para esta reversión de la placa original editada en 2024 son irrefutables: tan sólo en Spotify registra más de mil millones de reproducciones. Pero el vértigo de la gira mundial, las cifras desbordantes y el Grammy latino que se llevó este año por Tranky Fanky es apenas una dimensión más en el universo actual del rapero.

Previo a la celebración en Caballito, el cantante se va a sumergir en un territorio hasta ahora inexplorado en su recorrido. El próximo viernes 26/9 se va a convertir en el primer "artista urbano" argentino en fusionar su repertorio con una orquesta sinfónica, en el marco de la Red Bull Symphonic, a realizarse en el Teatro Coliseo. ¿Más números? La función se agotó en poco más de una hora. Pero quienes no tengan entrada lo van a poder seguir por el canal oficial de YouTube de Trueno.

"Es uno de los proyectos más grosos que me tocó afrontar, va a ser una locura. Esto es muy diferente a ir a vernos a un estadio o a un festival, o lo que hago con mi banda en vivo", se entusiasmó el MC, que va a trabajar junto al arreglista Sebastián Fucci y su productor, Pedro Pasquale, para reversionar su repertorio en clave sinfónica.

Este concierto augura un cruce de caminos entre la filosofía callejera del rap y la tradición académica de la música clásica, y forma parte de una iniciativa global de la empresa de bebidas energéticas, que ya conectó orquestas con artistas del palo en ciudades como El Cairo, Berlín y Nueva York. Después de la experiencia sinfónica, el rapero va a pasar por Mendoza (Festival Montaña, 18/10), Córdoba (Plaza de la Música, 21/11) y Rosario (Anfiteatro Municipal, 5/12).

Y sor si todo esto fuera poco, el boquense también se proyecta hacia el año que viene con una alianza internacional: pasó por el estudio para colaborar en el nuevo disco de Gorillaz, que va a salir en marzo de 2026 y se va a llamar The Mountain. Los británicos lo anunciaron como telonero para diferentes fechas por el Reino Unido hacia mediados de año, por lo que los hitos de 2026 para Trueno ya empiezan a anotarse solos.





Encontrá más notas del NO acá, o suscribite acá abajo ↓ para recibir gratis en tu email todos los artículos, la agenda de shows, música nueva y nuestros recomendados.



