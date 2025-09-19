La enigmática película de terror The Carpenter’s Son, protagonizada por Nicolas Cage y dirigida por Lofty Nathan, está a punto de redefinir los límites del cine al reinterpretar la infancia de Jesús. Inspirada en el Evangelio de la Infancia de Tomás, esta audaz producción muestra a un joven Jesús, conocido simplemente como "el Niño", enfrentándose a fuerzas oscuras tanto naturales como divinas. La cinta, que ha generado un impacto significativo desde el lanzamiento de su primer avance, se sitúa en el Egipto romano y profundiza en la rebelión del Niño contra su guardián, el Carpintero, revelando poderes innatos y un destino insondable.

Elenco y equipo de producción

Para dar vida a esta inquietante trama, se reunió un elenco impresionante que combina talento consagrado y emergente. Nicolas Cage, quien interpreta a José, lleva el peso de una narrativa que mezcla elementos bíblicos con un terror de tono contemporáneo. FKA Twigs, reconocida por su trabajo en The Crow, asume el desafiante papel de María, ofreciendo una interpretación profunda y absorbente. El joven Noah Jupe, conocido por su participación en Un Lugar en Silencio, aparece como un enigmático Jesús infantil.

La producción, a cargo de Magnolia Pictures, garantiza un espectáculo multigénero que desafía las expectativas del público y ofrece una mirada fresca y audaz al cine religioso. El filme se rodó en Grecia, capturando paisajes imponentes que contribuyen al ambiente desolador de la historia. Durante el rodaje, el equipo enfrentó desafíos inusuales, como el ataque de abejas que sufrió Nicolas Cage en una de las cuevas utilizadas como set, un episodio que acaparó titulares locales.

Impacto y recepción del público

Desde el lanzamiento de su primer avance, The Carpenter’s Son ha generado discusiones intensas entre cinéfilos y críticos. La valentía de adoptar un enfoque irreverente hacia una figura tan reverenciada como Jesús ha polarizado las opiniones y aumentado el interés en torno al estreno.

Además del revuelo en el público general, expertos en cine han destacado la claridad con la que Lofty Nathan aborda un material tan sensible como el Evangelio de la Infancia de Tomás, un texto considerado controvertido y no canónico. Señalan que la película añade una nueva capa de significado al asociar la divinidad cristiana con temáticas modernas de horror psicodélico.

Tendencias actuales en el cine de terror

The Carpenter’s Son se suma a una tendencia creciente en el cine que explora el imaginario bíblico desde la perspectiva del terror. Esta aproximación al cine religioso ha encontrado un público ansioso por revisitar relatos antiguos con un enfoque innovador. Dentro de esta ola de propuestas audaces, destacan otras producciones prometedoras como La Resurrección de Cristo, dirigida por Mel Gibson, y la serie televisiva The Chosen, que prometen tanto solidez narrativa como impacto visual.

El estreno de la película protagonizada por Nicolas Cage refleja un cambio en cómo se abordan las historias religiosas en el séptimo arte, confrontando directamente ideales establecidos con narrativas que fusionan lo divino y lo oscuro. Esta transformación en el enfoque ofrece una experiencia cinematográfica inmersiva y desafiante, abriendo debates sobre la representación cultural y la transgresión artística en el contexto del cine de terror.

