En medio de la complicada crisis económica y financiera que vive el Gobierno de Javier Milei, la gestión libertaria salió a amenazar con una nueva ola de despidos en el Estado para compensar el esfuerzo económico que significarían las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario.

Consultado por la 750 sobre estas declaraciones, que estuvieron a cargo del vocero del Gobierno, Manuel Adorni, el secretario general ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, afirmó: “El gobierno no está entendiendo nada. Volvió a amenazar con despidos masivos en el Estado: 66.550 trabajadores”.

Y dijo: “Puso como ejemplo lo que equivaldría el rechazo a los vetos. ¿No se le ocurre otra cosa que no sea compensar con medidas que siguen destruyendo la vida de la gente? Proponen eliminar más puestos como si hubieran destruido pocos hasta ahora”.

“Además, dicen que se podrían quitar subsidios al transporte, siempre políticas públicas esenciales para las franjas sociales más vulnerables. ¿Por qué no proponen compensar llevando el impuesto a los bienes personales a niveles históricos?”, afirmó Aguiar.

Y añadió otras opciones: “¿Restituyendo las retenciones a los ricos del campo? ¿Volviendo a establecer un impuesto a las grandes fortunas?”. Sin embargo, dijo: “No pudieron antes, no van a poder ahora”.

Luego, afirmó: “Nunca les tuvimos miedo y los vamos a seguir confrontando. Veo un gobierno en caída libre y que no la remonta más. A Milei, antes que nosotros, lo volverá el mercado: son autoritarios, antidemocráticos”.

“A nadie le cuesta ver que se niegan a aceptar la voluntad popular. El triunfo que hemos tenido con el rechazo a los vetos fue un triunfo de la lucha, de la movilización popular”, concluyó el sindicalista.