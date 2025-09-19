El Banco Central salió a intervenir con fuerza en el mercado cambiario y tuvo que vender 678 millones de dólares, la cifra más alta desde la salida del cepo, para contener la suba del dólar, que para personas cotizaba a 1.523,75 pesos. De esta manera, la entidad presidida por Santiago Bausili vendió un total de 1.100 millones de dólares en los últimos tres días.

Con reservas que rondan los US$39.259 millones, el Banco Central no solo interviene vendiendo divisas, sino que también mantiene tasas de interés muy altas, cerca del 46% TNA para plazos fijos de grandes montos. La medida busca frenar la corrida hacia la divisa y retener pesos dentro del sistema financiero.

NOTICIA EN DESARROLLO