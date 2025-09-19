PASAME LA DATA ► El CC Recoleta cumple 45 años y lo festeja con el ciclo Metrópolis, dedicado a la música electroacústica, con conciertos todos los martes y miércoles, hasta el 7/10 ► Sigue la convocatoria de Código Provincia, la plataforma musical bonaerense que busca bandas, solistas, sellos, productoras, estudios de grabación y agencias de management de PBA ► Y Sony abrió la inscripción a sus concursos de cine y fotografía, con premios de hasta 25.000 dólares y categorías para estudiantes, amateurs y profesionales.

LA VOZ DEL ESTADIO ► Se mueve el fixture de estadios: Las Pelotas muda su show de Obras del 18/10 al aire libre, Airbag suma fechas grandes en Rosario (28/11, Hipódromo) y Córdoba (29/11, playón del Mario Alberto Kempes), La Beriso vuelve a Obras (15/11) y El Kuelgue cierra el año en C Art Media (13/12) ► Por otro lado, el ciclo Noches Capitales, en el Hipódromo de La Plata, sumó shows de YSY A (27/9) y doble función de Miranda! (28 y 29/11).

COVER ME ► Ramanegra Dúo deconstruye a metaleros argentinos en su disco Versiones folclóricas del metal, que revisita a Almafuerte, Hermética, V8, Malón, Horcas y Rata Blanca mediante ritmos como milonga, chamamé, joropo o chacarera ► Magia blanca, el musical de Juan Martín Delgado con canciones de Turf versionadas por Francisco Martínez Castro, tiene funciones los martes a las 20.45 en el Paseo La Plaza.

HACELA SIMPLE ► Salieron nuevas canciones de invierno firmadas por Clish ("Bosque" y "Hay un ruido extraño"), Este verano no fui a la playa ("Indicaciones"), Morena ("No debería estar triste"), Marcos Cifuentes ("Días inciertos"), Juli Cardozo ("Te reías de mí"), Eve Calletti ("La noche en llamas"), Charlie Desidney ("Sombras chinas"), Reybruja ("RNA"), Jero Jones + Catalina Ammaturo ("Nada más en mí"), Maxi Espíndola ("Estrella fugaz"), Renzo ED ("Le gustan maleantes"), Benjamín Amadeo ("Pasaría"), Ser + Piru Sáez ("Esperaría al sol"), Lisa Scha ("Chica"), Kaixara ("El amor no se puede detener"), Mar Marzo ("Tan mal"), Juan Ingaramo + Gauchito Club ("24hs"), Fransia ("Tu boquita"), Benito Cerati + BB Asul ("Ultrademente") y La Portuaria ("El animal humano").





