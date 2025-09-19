"En lugar de tomar alguna medida, el Presidente redobla su apuesta y decide gobernar por decreto. A veces creo que ellos sabían la catástrofe económica que se venía", consideró la senadora nacional por Catamarca, Lucía Corpacci, luego de la intervención del Banco Central para contener la suba del dólar y en medio de una semana de derrotas legislativas para el Ejecutivo nacional.

En diálogo con la 750, la senadora catamarqueña analizó con pesar el presente político de la Argentina y aseguró que Javier Milei perdió el apoyo que supo conseguir de cara a las elecciones de 2023. "Lo que se ve es un aceleramiento de un proceso de descomposición del gobierno y una pérdida de credibilidad enorme", declaró Corpacci.

Con el rechazo al veto de la Ley de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el Senado coronó una semana de derrotas para el gobierno en uno de los puntos centrales de su relato: el discurso fiscalista.

"Hay cosas que cualquier persona que tiene que resolver conflictos sabe que debe hacer, lo único que no tiene que hacer es ponerse como un nene caprichoso y decir 'esto es así'", dijo la senadora catamarqueña en Escuchá Página|12, sobre la actitud presidencial en la discusión respecto de la financiación del Hospital Garrahan y las universidades públicas.

La semana próxima, la Cámara de Diputados hará lo propio con la Ley de ATN mientras que la Cámara de Senadores le dará tratamiento al veto a la Ley de Financiamiento Universitario y la emergencia en pediatría a comienzos del mes entrante, el jueves 2 de octubre.

"Lo más doloroso es cuando se vulnera la confianza de la sociedad porque este Presidente tuvo lo que no tuvo nadie, un voto de confianza aún cuando la gente la estaba pasando mal. Pero los últimos tres meses cambió, la gente dice: 'Esto es peor que todo lo que vivímos, la pasamos mal y nada de lo que nos prometieron es cierto'. Y es doloroso porque ya es como que la gente ni siquiera tiene esperanza y son ellos responsables de eso", concluyó Corpacci.