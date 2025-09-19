El consumo masivo retrocedió 1,9 por ciento en la comparación intermensual de agosto. Sin paritarias que puedan recomponer el poder de compra de los salarios, sumado a la incertidumbre económica y volatilidad cambiaria desde fines de julio es difícil encontrar indicadores que tracen un escenario alentador y el consumo masivo no es una excepción a la regla. Según datos privados, las ventas en super
Retrocedió 1,9 por ciento intermensual en agosto
El consumo masivo sigue en la lona
En supermercados las ventas están aún más bajas que en el mismo mes de 2024: se desplomaron 5,1 por ciento interanual.
