La demanda de energía eléctrica en agosto descendió 3,7 por ciento, según datos de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec). En el octavo mes del año alcanzó los 11.719,3 gigavatios a nivel nacional. La tendencia acumulada en lo que va del 2025 mostró una caída del 0,5 por ciento, mientras que la comparación intermensual contra julio evidenció un descenso de 9,2 por ciento. El dato reveló que se trató del consumo más bajo para el período desde 2021, durante la pandemia del Covid-19, cuando la demanda había alcanzado 11.660,06 gigavatios. La generación térmica es la más utilizada para satisfacer la demanda, aunque se destaca el ascenso al segundo lugar de la generación hidráulica. El día 10 de febrero del corriente continúa como el máximo histórico en la demanda de potencia en el sistema con una marca de 30.257 megavatios.
