Alejo Veliz se resiste a perderse el partido de mañana con Talleres, ayer se dispuso a entrenar con el equipo, soporta el dolor por la lesión del hombro que sufrió ante Boca y Ariel Holan lo apunta para seguir en el once titular el fin de semana. Por lo cual el único cambio que tendrá el equipo será para permitir la vuelta de Jaminton Campaz. Para los socios quedan aún disponibles lugares para reservar en la popular norte y comprar plateas en Cordiviola.

Los médicos de Central aseguran que la lesión de hombro que sufrió Veliz ante Boca no corre riesgo de que se agrave si juega mañana. El jugador está dispuesto a recibir anestesia en la zona para no sentir dolor y se mantendrá mañana en la formación que recibirá a las 19 a Talleres. Por lo cual Enzo Copetti permanecerá en el banco de suplentes. La continuidad de Veliz sorprendió a todos en Arroyito dado que el tratamiento que se le prescribió al jugador fue por al menos un mes y con inmovilización de la zona. Y como Holan no quiere perder al goledor, Veliz seguirá en la alineación ante su predisposición a jugar en condición física desminuida.

La variante que realizará el técnico será la de Campaz, suplente ante Boca, en lugar de Gaspar Duarte. Santiago López dejará así su lugar en el frente izquierdo del ataque y pasará a moverse por derecha. El ex Independiente conservará su puesto en una semana donde se confirmó que no jugará el Mundial Sub 20 desde la semana que viene en Chile. López participó de todo el proceso de preparación y al momento de definir la lista el técnico Diego Placente lo dejó afuera. El equipo de mañana será con Broun; Coronel, Komar, Quintana, Sández; Ibarra, Malcorra; López, Di María, Campaz; Veliz.

Los socios de Central que tengan la cuota de septiembre paga aún pueden reservar lugar en las tribunas generales del estadio o comprar plateas a 50 mil pesos para el partido de mañana. El trámite se realiza en la plataforma Deportick.