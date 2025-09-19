El gobernador Axel Kicillof se comprometió con las autoridades de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo) a convocar por primera vez al Consejo del Empleo Municipal, órgano previsto por la ley 14.656, que regula la actividad desde 2014. La primera reunión sería, pasadas las elecciones legislativas, a comienzos del mes de noviembre.

La novedad se produjo en le marco de una reciente reunión de trabajo que tuvo lugar en La Plata. A instancias del ministro de Trabajo, Walter Correa, el gobernador recibió al secretario general saliente de la federación, Rubén "Cholo" García, y al entrante, Hernán Doval.

El Consejo del Empleo Municipal es producto de un reclamo histórico del sector, sistemáticamente desoído por las gestiones de Daniel Scioli y María Eugenia Vidal. Con la llegada de Correa a la cartera laboral de la provincia, los municipales encontraron mayor permeabilidad y el compromiso del gobernador Kicillof es, para los representantes sindicales, un reconocimiento al esfuerzo del ministro.

"Se hablaron muchas cosas, fue una buena reunión, pero destaco el compromiso del gobernador de poner en marcha el espacio lo antes posible", le dijo Doval a Buenos Aires/12.

"Nuestro planteo fue que hoy en los municipios hay un alto porcentaje de monotributistas, precarización laboral y sumas no remunerativas. Esto tiene muchas consecuencias, pero impacta de manera dramática tanto en el Instituto de Previsión Social (IPS) como en el IOMA, la obra social de los trabajadores de la administración pública bonaerense. El gobernador comparte esta preocupación y entendemos que este es el ámbito para discutir cómo resolverlo", explicó el dirigente.

Las dilaciones que enfrentó la convocatoria durante todo 2025 tuvieron que ver con diferencias entre sindicatos, que Doval no esquiva, pero parecen estar resueltas con el beneplácito de Kicillof.

"La ley dice claramente que hay once representantes sindicales, y que para ocupar uno de esos espacios, las organizaciones deben representar al menos al diez por ciento de los trabajadores. Nosotros somos los únicos que superamos ese piso, pero nos parece bien que las otras organizaciones sindicales se incorporen en calidad de observadores y el gobernador estuvo de acuerdo", agregó Doval.

La ley establece el mismo cupo de once representantes para los intendentes, pero no fija un mecanismo de selección, de manera que el Ejecutivo provincial tiene la potestad de ir convocándolos según su propio criterio. Según el secretario general del Fesimubo, el gobernador está interesado en que el consejo, además de discutir estas cuestiones, produzca informes técnicos, estadísticos e información de calidad, para lograr una suerte de radiografía de la situación de los trabajadores municipales en toda la provincia.

La preocupación de Kicillof tiene que ver con que se trata de un sector que en los últimos años fue muy golpeado en términos de pérdida de salario y está estigmatizado por los discursos de odio que se expresan desde algunos sectores que incluyen al oficialismo nacional, pero en tanto "primer mostrador de la política", suele ser el encargado de contener las crisis apenas se desencadenan.

Ocurrió durante los años de pandemia de coronavirus, pero ocurrió también en la crisis de 2001 y 2002, cuando la brusca devaluación empujó a la pobreza a grandes franjas de clase media y los municipios debieron contener la emergencia social, con finanzas muy deterioradas y salarios desactualizados.

"Entiendo que esa información, la que se produzca desde el consejo, también permitirá al gobierno provincial definir prioridades a la hora de enviar, por ejemplo, ayuda financiera", aclaró Doval, en referencia a las previsiones negativas de la economía, que suelen impactar tanto en la recaudación local como en el monto de las transferencias por coparticipación.

Renovación

Desde la reciente renovación de autoridades, que forma parte de un proceso de trasvasamiento generacional anunciado por García hace ya algunos años, Doval concentra la conducción de los organismos provincial y nacional, la Confederación de Trabajadores Municipales (CTM). García, por su parte, es ahora secretario de finanzas de la federación bonaerense.

El pasado viernes 12, casi 45 mil trabajadores, de 80 municipios de toda la provincia, repartidos en 210 mesas de votación, consagraron a la lista de Doval y García, sobre un padrón total de 105 mil afiliados.