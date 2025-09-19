Desde la semana pasada, Morón se convirtió en territorio Sandro. Desde el jueves pasado, el Municipio lleva adelante un ciclo de cine que celebra al Gitano a 80 años de su nacimiento, y que ya encontró a las salas llenas de vecinos, fans y curiosos dispuestos a redescubrirlo en pantalla grande.

En el Espacio INCAA Morón (Teatro Municipal Gregorio Laferrere), el ciclo "Un Gitano en el corazón del Oeste comenzó ayer con la proyección de Quiero llenarme de ti (1969), el clásico dirigido por Emilio Vieyra en el que Sandro encarna a un cantante que lo pierde todo (el amor, la fama, los amigos) y debe volver a empezar. Sandro compartió protagonismo con Marcela López Rey, Walter Vidarte y Soledad Silveyra, y entre aplausos y cantos espontáneos, la emoción de ver al gitano cantar atravesó a varias generaciones.

Mañana sábado será el turno del documental Yo, Sandro, de Miguel Mato, que se verá a las 19hs, seguido de Operación Rosa Rosa, la película de 1974 que mezcla espionaje, acción y canciones en un delirio setentista que lo tiene a Sandro como agente secreto en misión para salvar al mundo. El domingo, la despedida será con Muchacho, otra de las joyas de su filmografía. Todas las funciones son gratuitas, y el consejo es llegar temprano: las primeras proyecciones ya demostraron que la convocatoria desborda la sala.

Pero el homenaje no se agota en el cine. En La Biblio, la mítica biblioteca popular de Brown 763, se montó una exposición de fotos, objetos, discos y material audiovisual sobre la vida y carrera del artista, que permanecerá abierta de lunes a viernes de 10 a 14 hs. Además, hubo en el espacio una charla abierta con la periodista y biógrafa Graciela Guiñazú, seguida de la presentación “Penumbras, Sandro en el imaginario de las mujeres de la época”, una performance de música, poesía y cocina, que estuvo a cargo de Ciela Asad, Flavia Cuello, Camil, Pauli Andrea y Marcos Romano.

En estos días no solo se revisita la filmografía de Sandro, también se recupera su vínculo con la provincia que lo vio crecer. Aunque nació en la maternidad Sardá de la Ciudad de Buenos Aires, su infancia en Valentín Alsina y su juventud en Banfield marcaron para siempre su identidad. Esa conexión con la provincia es más que geográfica; su historia personal —los trabajos varios para ayudar en casa—, su vida barrial, el contacto con la cultura popular del Conurbano y su trayectoria artística consolidaron su identidad como figura bonaerense. Es en ese conurbano donde se forja el pibe que canta boleros en la cocina de su casa, el adolescente que arma su primera banda de rock, el hombre que lleva el barrio a cada escenario que pisa. Con el paso de los años, Sandro se mudó a la famosa casa de la calle Berutti en Banfield, conocida como “la fortaleza”. Desde allí mantuvo un vínculo especial con sus admiradoras, las “nenas”, que lo acompañaron hasta su despedida final el 4 de enero de 2010.

No sorprende que sea justamente en el Oeste donde se le rinda este homenaje. En las películas, en las canciones, en la memoria de quienes lo escucharon en vivo o en un viejo Winco, el Gitano sigue siendo parte de la cultura popular bonaerense. Y quizás esa sea la verdadera potencia de un ciclo como este: ver cómo Sandro, con su voz y su cuerpo proyectados en la pantalla, vuelve a reunirnos en comunidad, a cantarle al amor y al desamor, y a recordarnos que el mito está vivo.

Las entradas pueden reservarse a través de la página web del Municipio, en el área de “Turnos y reservas”. También estarán disponibles sin costo en la boletería del Teatro, desde una hora antes de cada función.

