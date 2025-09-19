Racing, con varios suplentes, derrotó a Huracán por 2 a 0, como visitante, en un partido que disputaron esta noche en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El primer gol de la noche fue convertido por el delantero colombiano Duván Vergara, a los 22 minutos de la primera parte, mientras que el volante Matías Zaracho remató el triunfo en el final del cotejo.

Con el triunfo, la “Academia” llegó al noveno puesto de la zona A, con 10 puntos, mientras que el elenco de Frank Darío Kudelka ocupa la octava posición, con dos unidades más.

En la próxima fecha, el equipo dirigido por Gustavo Costas disputará el Clásico de Avellaneda con Independiente, el próximo domingo 28 de septiembre a las 15:15 horas y como local, mientras que el “Globo” visitará a Independiente Rivadavia, el mismo domingo a las 19:30 horas.

La primera llegada del partido fue de la visita, a los 13 minutos de la primera mitad, con un centro bajo desde la derecha de Vergara para el mediocampista Ignacio Rodríguez, que remató desde la medialuna del área aunque su remate, a media altura sobre el palo izquierdo del arquero Hernán Galíndez, fue desviado por el guardameta.

Siete minutos más tarde, en una buena jugada colectiva, el delantero Leonardo Sequeira dejó mano a mano al extremo Juan Bisanz, que no pudo convertir para el local porque su remate bajo fue detenido por el arquero Facundo Cambeses, luego de achicar.

Racing abrió el marcador cuando iban 22 minutos, con un remate bajo y lejano del colombiano Duván Vergara, que agarró a Galíndez a contrapié y se metió por su poste derecho.

Por su parte, Huracán volvió a llegar a los 34 minutos, con un córner prolongado en el primer palo por el mediocampista Leonel Pérez y empujado en el segundo por el defensor Favio Pereyra, aunque su tiro se fue alto.

Cuatro minutos después, el enganche Matko Miljevic filtró un buen pase por derecha para dejar libre a Bisanz, que avanzó por derecha y sacó un remate bajo y cruzado, pero ancho.

Cambeses volvió a salvar al equipo de Gustavo Costas en 44 minutos, con un córner punteado en el segundo palo por Juan Bisanz, que no subió al marcador porque el exarquero de Banfield anticipó la jugada y voló sobre su poste derecho. Luego del manotazo del arquero, la pelota dio en el palo y volvió a los guantes del jugador de 28 años.

La primera llegada del segundo tiempo fue de Racing, a los dos minutos, con otro centro bajo desde la derecha de Vergara, que le llegó al delantero Adrián Balboa, cuyo tiro salió bajo y a las manos de Galíndez.

Un minuto más tarde, el lateral César Ibáñez se cerró desde la izquierda hacia el medio y recibió en el borde del área, con un zurdazo cruzado que se fue cerca del segundo palo.

En siete minutos, un tiro libre cercano al área grande de Miljevic salió bajo al poste izquierdo del arquero, requiriendo otra buena intervención de Cambeses.

No hubo más llegadas hasta los 33 minutos, cuando un centro desde el costado derecho habilitó al delantero Gabriel Alanís, que cabeceó bajo y al medio pero no pudo con Cambeses, quien retuvo la pelota entre las piernas.

Racing volvió a generar peligro a los 37 minutos, mediante un contraataque. El lateral Gastón Martirena se adentró en el área y metió un remate bajo y cruzado, que fue desviado por un defensor y se fue rozando el poste derecho del arquero rival.

El elenco de Gustavo Costas sentenció el triunfo en un nuevo contraataque, en el que el volante Matías Zaracho aprovechó el rebote de un mano a mano errado por el delantero Elías Torres, para marcar el 2-0 final.