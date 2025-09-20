El aeropuerto de Rosario se prepara para una temporada con record de conectividad aérea: 50 frecuencias semanales hacia siete destinos internacionales, incluyendo nuevas rutas y refuerzos estacionales. La región se proyecta como punto de conexión directa con Brasil, Perú y Panamá, ofreciendo alternativas para el Litoral y provincias vecinas. “La conectividad no es solo una cuestión de vuelos: es desarrollo, turismo, trabajo y ampliar la oferta logística para que los productos santafesinos lleguen a más destinos. Rosario está volviendo a ocupar el lugar que merece en el mapa aéreo internacional”, destacó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.