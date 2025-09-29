La justicia estadounidense obtuvo un dato contable que vincula al diputado y candidato de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, con Alfredo “Fred” Machado, ciudadano argentino con pedido de extradición en una causa en la que se lo investiga por los posibles delitos de narcotráfico y fraude. Según peritos contables del Estado de Texas, el 1 de febrero de 2020 Espert recibió un giro por 200 mil dólares proveniente de un fideicomiso que Machado compartía con Debora Lynn Mercer-Erwin, actualmente detenida y condenada a 16 años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y fraude.

Fred Machado se encuentra detenido en la provincia de Río Negro mientras se sustancia el juicio en su contra en Estados Unidos. Es una de las personas que financió la campaña de Espert en el año 2021, cuando el economista buscaba ingresar a la cámara de Diputados integrando la lista del oficialismo de LLA. El detalle del envío de doscientos mil dólares a Espert fue hallado luego de una minuciosa revisión de los profesionales que trabajan con Grabois, luego de revisar minuciosamente el expediente abierto por la justicia de Estados Unidos contra Machado. En una de las planillas de la contabilidad clandestina del fideicomiso que manejaban Machado y Mercer-Erwin figura el nombre completo de Espert, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara de Diputados, donde además se detalla la cifra enviada.

Espert aceptó de Machado la disposición de u avión privado para trasladarse durante la campaña, así como el acceso a una camioneta Grand Cherokee también cedida por el empresario. El inicio de la relación entre ambos data desde 2019, cuando el economista promovía su candidatura presidencial y en su paso de campaña por Viedma, en la provincia de Rio Negro, agradeció el apoyo a Machado por ayudarlo en la presentación de su libro La Sociedad Cómplice. El promotor de la campaña de Espert se encuentra detenido desde el 16 de abril de 2021, a la espera de la definición de su extradición a los Estados Unidos bajo la acusación de integrar “una conspiración para producir y distribuir cocaína”. Se suma a los cargos de fraude y lavado de dinero, por los que ya condenaron a dieciséis años de prisión contra Debora Lynn Mercer-Erwin, su ex socia.