En las efemérides del 21 de septiembre sobresalen estos hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo:

1918. Nace Juan José Arreola

En Ciudad Guzmán nace uno de los más destacados escritores mexicanos del siglo XX: Juan José Arreola. En su obra destacan libros de cuentos (Varia invención, Confabulario, Bestiario, Palíndroma) y ensayos (La palabra educación, Inventario). De 1963 es su única novela: La feria. Falleció en Guadalajara en 2001. Años después de su muerte, la escritora Elena Poniatowska denunció que fue abusada por el escritor en su juventud y que tuvo un hijo de él.

1929. El nacimiento de Héctor Alterio

Nace Héctor Alterio. Uno de los más aclamados actores argentinos, brilló en películas como Los siete locos, La tregua y La Patagonia rebelde antes de partir al exilio a España por las amenazas de la Triple A. Volvió en los 80 y se lo vio en Camila y La historia oficial. Más tarde actuó en películas como Caballos salvajes, Cenizas del paraíso y El hijo de la novia.

1947. Nace Stephen King

Nace en Portland, Maine, uno de los escritores más famosos del último medio siglo: Stephen King. Autor de clásicos como El resplandor, Misery y 22/11/63, renovó el relato de terror y es uno de los que más vende en el mundo, con decenas de adaptaciones al cine y la TV. También es autor de Mientras escribo, un ensayo en el que repasa su vida y da las claves de su estilo.

1961. El nacimiento de Diego Capusotto

Nace el actor Diego Capusotto. Fue parte del elenco de actores que rodeó a Alfredo Casero en Chachachá. Más tarde, con Fabio Alberti, fue la cara visible de Todo por dos pesos. Desde 2006, y con guiones de Pedro Saborido, estuvo al frente de Peter Capusotto y sus videos, un programa de culto. También incursionó en teatro con Tadeys, y en el cine protagonizó Pájaros volando y Soy tu aventura.

1969. Nace Pablo Echarri

Nace Pablo Echarri, uno de los actores más convocantes de la TV argentina en el último cuarto de siglo. Montecristo, Los buscas, Resistiré, El elegido, son algunas de las ficciones que protagonizó en TV. En cine, se lo pudo ver en películas como Plata quemada, Crónica de una fuga y Las viudas de los jueves.

1971. Muere Bernardo Houssay

A los 84 años fallece Bernardo Houssay, el primer Nobel de ciencias de la Argentina. Obtuvo el galardón en Medicina en 1947, compartido con el matrimonio norteamericano que formaban Carl y Gerty Cori. El reconocimiento fue por la investigación sobre el rol de las hormonas pituitarias en la regulación de la glucosa, clave en el desarrollo de la diabetes. Más tarde, a fines de los 50, Houssay fue un impulsor de la creación del Conicet. El 10 de abril, día de su nacimiento, es el Día del Investigador Científico en el país.

1976. El asesinato de Orlando Letelier

La DINA, la policía secreta de Augusto Pinochet, asesina en Washington a Orlando Letelier, excanciller de Salvador Allende y un feroz denunciante de la dictadura instaurada tres años antes en Chile. Junto al político socialista, en la explosión del auto que lo transportaba y ocurrida a pocas cuadras de la Casa Blanca, también muere su secretaria estadounidense, Ronni Moffitt. Manuel Conteras, jefe de la DINA, la policía secreta de Augusto Pinochet, es condenado en 1993 en Chile a siete años de prisión, al ser considerado el autor material del atentado.

1987. La muerte de Jaco Pastorius

Producto de la paliza recibida diez días antes al querer ingresar a un concierto de Carlos Santana, muere en Fort Lauderdale el talentoso bajista Jaco Pastorius. Tenía 36 años y había asombrado con su técnica en los años 70. Integró Weather Report y luego grabó discos con su propia banda, Worth of Mouth.

2023. Adiós a Mario Wainfeld

A los 74 años fallece Mario Wainfeld, una de las firmas emblemáticas de PáginaI12. Abogado de profesión, se sumó al diario en los 90 y destacó por la calidad de sus análisis políticos. Además, condujo los ciclos radiales Mario de Palermo y Gente de a pie y publicó dos libros: Kirchner, el tipo que supo y Estallidos argentinos.

Además, se celebra el Día del Estudiante, con la llegada de la primavera; es el Día de la Sanidad y es el Día del Fotógrafo, ya que un 21 de septiembre arribó al país la técnica del daguerrotipo.