En las efemérides del 22 de septiembre sobresalen estos hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo:

1924. Nace Alberto Podestá

En San Juan nace Alberto Podestá, cantante emblemático de tango. Se inició con la orquesta Francini-Pontier en los años 40 y luego tuvo una larga carrera de más de medio siglo. Murió en 2015, a los 91 años.

1957. El nacimiento de Nick Cave

En la localidad australiana de Warracknabeal nace Nick Cave. Uno de los músicos más influyentes de las últimas décadas, se hizo conocido en los 80 con el grupo Nick Cave and The Bad Seeds. Antes, había integrado The Birthday Party. A su vez, ha publicado varias novelas.

1957. Nace Carlos Jáuregui

Nace Carlos Jáuregui, activista de los derechos de los homosexuales. Encabezó las primeras marchas del Orgullo Gay Lésbico y confrontó con la Iglesia, además de impulsar proyectos de unión civil. Fue el primer presidente de la Comunidad Homosexual Argentina y fundó Gays por los Derechos Civiles. Murió en 1996, víctima de HIV, al igual que su hermano Roberto. Una estación de subte lleva su nombre.

1983. El estreno de No habrá más penas ni olvido

Llega a los cines la primera adaptación de una novela de Osvaldo Soriano, No habrá más penas ni olvido. Dirigida por Héctor Olivera, tuvo en su elenco a Federico Luppi, Lautaro Murúa, Miguel Ángel Solá, Rodolfo Ranni y Julio de Grazia, entre otros. La ficción cinematográfica sobre el enfrentamiento de las alas izquierda y derecha del peronismo en los 70 se alzó con el Oso de Plata del Festival de Berlín en 1984.

1989. Muere Irving Berlin

A los 101 años fallece uno de los grandes compositores de la canción popular: Irving Berlin. Saltó a la fama en 1911 con “Alexander´s Ragtime Band” y dio inicio a una prolífica carrera, con títulos como "God Bless America", “Cheek to Cheek” y “White Christmas”.

1994. El debut de Friends

Se estrena Friends en la NBC. La serie duró una década en el aire y se convirtió en uno de los mayores fenómenos televisivos de la historia.

2007. Adiós a Marcel Marceau

El célebre mimo Marcel Marceau muere a los 84 años en la ciudad francesa de Cahors. Después de la Segunda Guerra creó el personaje de Bip, similar al vagabundo de Charlie Chaplin y recorrió el mundo. Fue el único que habló en el film mudo Silent Movie (1976), de Mel Brooks, con un simple "¡No!". Visitó varias veces la Argentina. La fecha de su muerte se recuerda como Día Internacional del Mimo.

2022. Muere Carlitos Balá

Fallece Carlitos Balá, acaso el emblema del humor para chicos en televisión en la Argentina. Tenía 97 años. Comenzó en el ciclo radial La revista dislocada. Luego formó un trío cómico con Alberto Locati y Jorge Marchesini. Pasó a la televisión y luego al cine con el personaje de Canuto Cañete. Colaboró en cine con Palito Ortega y conquistó a los más chicos con El show de Carlitos Balá.

Además, es el Día Mundial sin Automóvil.