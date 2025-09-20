Con Franco Mastantuono otra vez entre los once titulares, Real Madrid se impuso 2-0 a Espanyol y continúa como único líder y con puntaje idel de la Liga española. El brasileño Eder Militao y el francés Kylian Mbappé anotaron los goles del conjunto dirigido por Xabi Alonso, que gracias al triunfo le sacó cinco puntos a su vencido, unos de los tres escoltas del certamen junto con Villarreal y Barcelona, que este domingo recibe a Getafe.

Como había pasado el martes ante Olympique de Marsella por la Champions League, Mastantuono arrancó en el once inicial del conjunto blanco, que se adelantó en el primer tiempo con un potente remate de Militao. En el comienzo del segundo tiempo, fue Mbappé el que sorprendió al arquero con otro remate desde afuera del área. Luego de ser amonestado, Mastantuono fue reemplazado por Rodrygo cuando quedaban 13 minutos.

Por su parte, Levante goleó 4-0 al Girona gracias a los tantos de Eyong, Carlos Álvarez Rivera, Iván Romero y Goduine Koyalipou. El conjunto catalán terminó el encuentro con dos hombres menos por las expulsiones Axel Witsel en el primer tiempo y Victor Reis en el segundo. En tanto, Villarreal superó a Osasuna por 2 a 1 y Sevilla -conducido por el argentino Matías Almeyda- derrotó a Alavés como visitante por 2 a 1.