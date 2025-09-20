Treinta años atrás, Pierce Brosnan se presentó como 007 con un salto vertiginoso desde una enorme presa de concreto, en una de las mejores escenas de apertura de uno de los mejores Bonds, GoldenEye. Hoy, a sus 72 años, hace una entrada algo más relajada, pero sigue siendo tan imperturbable como el elegante superespía. Un traje azul marino de corte afilado. Una lustrosa y ondulada cabellera gris. Camina hacia la habitación con la compostura de un hombre que sabe exactamente cómo ocupar un espacio sin agobiarlo.