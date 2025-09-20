Treinta años atrás, Pierce Brosnan se presentó como 007 con un salto vertiginoso desde una enorme presa de concreto, en una de las mejores escenas de apertura de uno de los mejores Bonds, GoldenEye. Hoy, a sus 72 años, hace una entrada algo más relajada, pero sigue siendo tan imperturbable como el elegante superespía. Un traje azul marino de corte afilado. Una lustrosa y ondulada cabellera gris. Camina hacia la habitación con la compostura de un hombre que sabe exactamente cómo ocupar un espacio sin agobiarlo.
Protagoniza en Netflix "El club del crimen de los jueves"
Pierce Brosnan: "Si quieren un Bond mayor, saben dónde encontrarme"
El actor irlandés supo sostener su carrera tras cuatro películas como el agente 007, y ahora brilla en la adaptación de una exitosa saga literaria con un equipo de jubilados resolviendo crímenes.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.