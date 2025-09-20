Juventus no pudo mantener su andar perfecto en la Serie A al empatar 1-1 en su visita a Hellas Verona, aunque conservó el liderazgo del certamen, a la espera de lo que pueda hacer el Napoli este lunes cuando reciba a Pisa

En el estadio Bentegodi, Juventus pasó a ganar con un gol del brasileño Conceicao, pero Verona llegó a la igualdad con un tanto del nigeriano Gift Orban, de tiro penal. La igualdad le sirvió al equipo turinés para mantenerse en la punta del certamen, aunque podría perderla si Napoli le gana el lunes a Pisa.

En tanto, Milan quedó segundo a un punto gracias a la inobjetable victoria por 3-0 que obtuvo sobre Udinese, con los tantos del estadounidense Christian Pulisic, en dos ocasiones, y del francés Youssef Fofana.

Bologna, asimismo, se impuso agónicamente a Genoa por 2-1 con los goles del argentino Santiago Castro y de Riccardo Orsolini, de tiro penal, mientras que el isarelí Mikael Ellerston había anotado el empate parcial del conjunto visitante.