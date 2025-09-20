Alrededor de dos mil afiliados del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino se volcarán a las urnas la próxima semana para definir la nueva conducción del gremio. Al respecto, el extitular del SUTNA y candidato de la Lista Violeta, Pedro Wasiejko, reflexionó sobre la actualidad de la industria del sector con fuertes críticas tanto a las políticas de ajuste del presidente Javier Milei como a la cúpula sindical encabezada por Alejandro Crespo. “Si la Lista Negra continúa al igual que el gobierno de Milei, la industria del neumático va a desaparecer en el corto plazo”, sostuvo de manera tajante.

La votación se llevará a cabo desde el martes 23 hasta el jueves 25 de septiembre en las distintas delegaciones del sindicato: Córdoba y el conurbano bonaerense (San Fernando, Merlo y Llavallol). Para estas elecciones se presentaron cuatro listas: Negra (oficialismo), Violeta, Naranja y Azul/Gris/Multicolor.

En diálogo con Página|12, Wasiejko fue determinante a la hora de reconocer la importancia que tienen estos comicios para el futuro del sector. Por ese motivo, llamó a los trabajadores a votar: “Tienen la gran responsabilidad de decidir que sigamos teniendo industria del neumático en el país”.

El secretario general de la Federación de Trabajadores de Energía, Industria, Servicios y Afines (FeTIA) responsabilizó de la crisis que afecta al rubro a la administración del gremio y a la gestión ultraderechista de Milei. “El sector está herido, diría que está en terapia intensiva, y es por varios motivos. La actual conducción emprendió un conflicto en el año 2022 absolutamente innecesario con un reclamo injustificado por la participación en las ganancias en Bridgestone, a eso se le sumó la caída de los contratos de exportación y luego llegó Milei”, explicó.

Y agregó: “Las primeras políticas de ajuste del gobierno claramente llevaron a la baja en la producción automotriz, se deterioró el trabajo y también produjo una caída en el mercado interno. Pero ahí no terminó todo, ya que después el gobierno abrió indiscriminadamente la importación”.

Wasiejko definió como una “tormenta perfecta” para el sector las “políticas absolutamente erradas de la Lista Negra y las medidas implementadas por el presidente”. “Acá lo que está en riesgo es la continuidad de las plantas, tanto la de Bridgestone como la de Pirelli, y tenemos que poner el foco en frenar la reducción en Fate, que desde marzo para acá se produjeron 250 bajas. Y esto continúa, porque podríamos llegar a fin de año con 300 o 400 despidos sólo en este 2025”.

El histórico dirigente que quiere retornar a la conducción admitió que “la solidaridad bien entendida siempre empieza por casa, así que primero hay que resolver lo que está mal en el gremio del neumático y eso nos daría una posibilidad de poder tener una interlocución seria para poner un límite a las políticas anti industriales que lleva a cabo Milei”.

Sobre la propuesta de la Lista Violeta, Wasiejko promete dar al sindicato “la estabilidad que necesita”. “Necesitamos trabajo para que haya futuro y la intención es volver a reconstruir la unidad del gremio para ponerlo al servicio de nuestra sociedad y al mismo tiempo recuperar las instalaciones que están totalmente destruidas como ocurre con los campings, hoteles y la obra social”, sentenció.