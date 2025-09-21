River regresará de Tucumán sin nada para rescatar. Es que además de la derrota 2-0 ante Atlético, el conjunto de Marcelo Gallardo no encontró ninguna de las respuestas que buscaba pensando en la revancha ante Palmeiras por la Copa Libertadores. Los goles de Clever Ferreira en el primer tiempo y de Leandro Díaz, de penal, en la segunda mitad, reflejaron la diferencia que hubo entre ambos equipos.

Más allá de una aproximación de River en el primer avance del partido, muy rápido quedó en claro que Atlético iba a mandar en todos los aspectos del juego en base a mayor actitud, intensidad y presencia en el campo. Así antes de los cinco minutos, Adrián Sánchez obligó a Ledesma al primer revolcón de la noche. Y de esa acción vino un corner que terminó con el gol de Leandro Díaz, que un milimétrico offside de VAR impidió que subiera en el marcador.

Pero el dominio de Atlético tuvo su premio en otro corner, cuando el paraguayo Clever Ferreira aprovechó una salida en falso de Ledesma para poner el 1-0 con un cabezazo, después de superar a los centrales rivales. Por más que no se había cumplido un cuarto de hora de partido, el resultado era lógico por lo que habían mostrado los dos equipos hasta ese momento.

Y por más que los minutos pasaban y el resultado ya estaba en contra, River no podía reaccionar. Galoppo y Galarza no controlaban el medio, Quinteros no pesaba y Colidio no entraba en juego. De esa manera el debutante De la Cuesta no daba a basto para recuperar en el medio. Y por eso Ledesma debió esforzarse para evitar el segundo gol ante un derechazo de Bajamich al primer palo.

Recién pasada la mitad del primer tiempo, el equipo de Gallardo empezó a levantar su producción, con más presencia de sus hombres importantes. Entonces, pudo equilibrar el desarrollo, ya no sufrió en su área y empezó a encontrar resquicios para inquietar a Mansilla, sobre todo por intermedio de Galarza, que tuvo dos remates que pudieron haberse transformado en el empate. Así se fueron al descanso con un 1-0 que estaba justificado por ese buen arranque tucumano.

La idea generalizada de que River iba a intensificar el predominio del cierre del primer periodo resultó un espejisimo. Es que su traslado lento y anunciado chocaba con la intensidad de la presión de Atlético, que recuperaba en su terreno y lastimaba de contra. Por eso, se olía más el segundo gol tucumano que el eventual empate de River.

Y en una avivada de Laméndola y un error de Boselli estuvo la llave para concretar lo que se vislumbraba: el volante aceleró y anticipó al defensor uruguayo, que en su afán por rechazar lo golpeó dentro del área. Leandro Díaz asumió la responsabilidad y venció a Ledesma con un tiro alto casi al medio del arco.

El 2-0 marcó el final del partido, por más que faltaban más de 20 minutos. Atlético terminó de tranquilizarse y River, ya con muchos chicos en el campo, no tenía herramientas ni anímicas ni futbolísticas para intentar una reacción. Así se fue cerrando un partido del que Gallardo podrá rescatar muy poco pensando en la revancha ante Palmeiras, el objetivo de un River que pasó por Tucumán sin dejar casi nada.











