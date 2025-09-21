A casi 50 años de la muerte de Elvis Presley, su exesposa, Priscilla Presley, decidió hablar sobre las teorías que aún circulan en redes y foros conspirativos en las que afirman que el cantante sigue con vida. En una entrevista con la revista People, la empresaria y actriz de 80 años desestimó por completo los rumores que aseguran que no habría muerto en 1977: “Se han dicho muchas cosas falsas a lo largo de los años”, aseguró. “Desearía que así fuera”, agregó.