Hoy domingo 21 de septiembre, Franco Colapinto salta a la pista con su monoplaza Alpine, en el marco de la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Cómo le fue en las Prácticas Libres, en la Clasificación, el cronograma para lo que viene y dónde ver al piloto argentino en vivo online y por TV.

Dónde ver el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 en vivo online o por TV

Toda la acción del Gran Premio de Azerbaiyán podrá verse en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium o por Fox Sports. Otra alternativa para ver el GP es el canal oficial F1TV, que tiene planes desde los 8 dólares mensuales.

La agenda del Gran Premio de Azerbaiyán

Viernes 19 de septiembre

Práctica Libre 1 | Colapinto salió 19º

Práctica Libre 2 | Colapinto salió 20º

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3 | Colapinto salió 15º

Clasificación | Colapinto terminó 16º

Domingo 21 de septiembre

08.00: Carrera