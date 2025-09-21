","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage"},"publisher":{"@type":"Organization","@id":"#PublisherOrg","name":"Página|12","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.pagina12.com.ar/assets/media/logo_default_p12.png","width":"600","height":"60"}},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.pagina12.com.ar/assets/media/logo_default_p12.png"},"author":{"@type":"Person","name":"Página|12"}},{"@type":"BlogPosting","headline":"Qué dijo Colapinto tras la carrera","datePublished":"2025-09-21T13:13:16.000Z","dateModified":"2025-09-21T13:13:16.000Z","articleBody":"\n https://geo.dailymotion.com/player/xt5ee.html?video=x9qxhhg\n \n
","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage"},"publisher":{"@type":"Organization","@id":"#PublisherOrg","name":"Página|12","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.pagina12.com.ar/assets/media/logo_default_p12.png","width":"600","height":"60"}},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.pagina12.com.ar/assets/media/logo_default_p12.png"},"author":{"@type":"Person","name":"Página|12"}},{"@type":"BlogPosting","headline":"Así fue el toque de Albon a Colapinto","datePublished":"2025-09-21T12:50:03.000Z","dateModified":"2025-09-21T12:50:03.000Z","articleBody":"\n https://twitter.com/roco_f1/status/1969730210812559846\n \n
","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage"},"publisher":{"@type":"Organization","@id":"#PublisherOrg","name":"Página|12","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.pagina12.com.ar/assets/media/logo_default_p12.png","width":"600","height":"60"}},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.pagina12.com.ar/assets/media/logo_default_p12.png"},"author":{"@type":"Person","name":"Página|12"}},{"@type":"BlogPosting","headline":"El podio en Baku","datePublished":"2025-09-21T12:44:15.000Z","dateModified":"2025-09-21T12:44:15.000Z","articleBody":"\n https://twitter.com/F1/status/1969743637681447200\n \n
","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage"},"publisher":{"@type":"Organization","@id":"#PublisherOrg","name":"Página|12","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.pagina12.com.ar/assets/media/logo_default_p12.png","width":"600","height":"60"}},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.pagina12.com.ar/assets/media/logo_default_p12.png"},"author":{"@type":"Person","name":"Página|12"}},{"@type":"BlogPosting","headline":"Ganó Verstappen y Colapinto terminó en el puesto 19","datePublished":"2025-09-21T12:39:43.000Z","dateModified":"2025-09-21T12:39:43.000Z","articleBody":"
El neerlandés de Red Bull ganó de punta a punta. El podio lo completaron George Russell, con Mercedes Benz, y Carlos Sainz, con Williams. El español fue elegido por la afición como \"El piloto del Día\".
Colapinto finalizó detrás de Gasly, en el puesto 19.
","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage"},"publisher":{"@type":"Organization","@id":"#PublisherOrg","name":"Página|12","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.pagina12.com.ar/assets/media/logo_default_p12.png","width":"600","height":"60"}},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.pagina12.com.ar/assets/media/logo_default_p12.png"},"author":{"@type":"Person","name":"Página|12"}},{"@type":"BlogPosting","headline":"Colapinto delante de Gasly","datePublished":"2025-09-21T12:28:55.000Z","dateModified":"2025-09-21T12:28:55.000Z","articleBody":"
A cinco vueltas del final de la prueba, el argentino marcha en el puesto 18. Detrás suyo está su compañero Pierre Gasly, en el último lugar.
","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage"},"publisher":{"@type":"Organization","@id":"#PublisherOrg","name":"Página|12","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.pagina12.com.ar/assets/media/logo_default_p12.png","width":"600","height":"60"}},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.pagina12.com.ar/assets/media/logo_default_p12.png"},"author":{"@type":"Person","name":"Página|12"}},{"@type":"BlogPosting","headline":"¿Se viene la lluvia?","datePublished":"2025-09-21T12:01:11.000Z","dateModified":"2025-09-21T12:01:11.000Z","articleBody":"
Las pantallas de los sistemas de previsión meteorológica que todos los equipos tienen muestran la posibilidad de que en los próximos minutos llueva. Ante esa alternativa, los pilotos evitan entrar a boxes a cambiar neumáticos y extienden al máximo su vida útil. Expectativas por lo que pueda ocurrir.
","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage"},"publisher":{"@type":"Organization","@id":"#PublisherOrg","name":"Página|12","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.pagina12.com.ar/assets/media/logo_default_p12.png","width":"600","height":"60"}},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.pagina12.com.ar/assets/media/logo_default_p12.png"},"author":{"@type":"Person","name":"Página|12"}},{"@type":"BlogPosting","headline":"Así están las posiciones a mitad de carrera","datePublished":"2025-09-21T11:55:45.000Z","dateModified":"2025-09-21T11:55:45.000Z","articleBody":"\n https://twitter.com/F1/status/1969732125533540803\n \n
","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage"},"publisher":{"@type":"Organization","@id":"#PublisherOrg","name":"Página|12","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.pagina12.com.ar/assets/media/logo_default_p12.png","width":"600","height":"60"}},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.pagina12.com.ar/assets/media/logo_default_p12.png"},"author":{"@type":"Person","name":"Página|12"}},{"@type":"BlogPosting","headline":"Albon penalizado por tocar a Colapinto","datePublished":"2025-09-21T11:41:57.000Z","dateModified":"2025-09-21T11:41:57.000Z","articleBody":"
El piloto de Williams recibió una penalización de 10 segundos por el toque con el argentino. La dirección de carrera tomó la decisión ante la clara responsabilidad del tailandés en el incidente.
","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage"},"publisher":{"@type":"Organization","@id":"#PublisherOrg","name":"Página|12","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.pagina12.com.ar/assets/media/logo_default_p12.png","width":"600","height":"60"}},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.pagina12.com.ar/assets/media/logo_default_p12.png"},"author":{"@type":"Person","name":"Página|12"}},{"@type":"BlogPosting","headline":"Albon complicó a Colapinto","datePublished":"2025-09-21T11:38:29.000Z","dateModified":"2025-09-21T11:38:29.000Z","articleBody":"
El argentino realizó su primera parada en boxes. Tras colocar gomas duras, salió al fondo del pelotón. Albon lo perseguía y lo tocó de atrás en la rueda trasera izquierda. Si bien el Alpine pegó contra el muro tras realizar un trompo, lo hizo en forma leve y Colapinto pudo retomar la marcha.
Aparentemente el auto del joven de Pilar no tiene inconvenientes y marcha en la 19º posición.
EN VIVO. Franco Colapinto en la carrera de Azerbaiyán: el GP de Fórmula, minuto a minuto
El piloto de Alpine vuelve a disputar un Gran Premio en la máxima categoría del automovilismo mundial. Cómo le fue en las Prácticas Libres y en la Clasificación. La tabla de posiciones de pilotos y constructores y las próximas fechas.
Hoy domingo 21 de septiembre, Franco Colapinto salta a la pista con su monoplaza Alpine, en el marco de la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Cómo le fue en las Prácticas Libres, en la Clasificación, el cronograma para lo que viene y dónde ver al piloto argentino en vivo online y por TV.
Dónde ver el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 en vivo online o por TV
Toda la acción del Gran Premio de Azerbaiyán podrá verse en vivo a través de la plataforma Disney+Premium o por Fox Sports. Otra alternativa para ver el GP es el canal oficial F1TV, que tiene planes desde los 8 dólares mensuales.
Ganó Verstappen y Colapinto terminó en el puesto 19
El neerlandés de Red Bull ganó de punta a punta. El podio lo completaron George Russell, con Mercedes Benz, y Carlos Sainz, con Williams. El español fue elegido por la afición como "El piloto del Día".
Colapinto finalizó detrás de Gasly, en el puesto 19.
Colapinto delante de Gasly
A cinco vueltas del final de la prueba, el argentino marcha en el puesto 18. Detrás suyo está su compañero Pierre Gasly, en el último lugar.
¿Se viene la lluvia?
Las pantallas de los sistemas de previsión meteorológica que todos los equipos tienen muestran la posibilidad de que en los próximos minutos llueva. Ante esa alternativa, los pilotos evitan entrar a boxes a cambiar neumáticos y extienden al máximo su vida útil. Expectativas por lo que pueda ocurrir.
El piloto de Williams recibió una penalización de 10 segundos por el toque con el argentino. La dirección de carrera tomó la decisión ante la clara responsabilidad del tailandés en el incidente.
Albon complicó a Colapinto
El argentino realizó su primera parada en boxes. Tras colocar gomas duras, salió al fondo del pelotón. Albon lo perseguía y lo tocó de atrás en la rueda trasera izquierda. Si bien el Alpine pegó contra el muro tras realizar un trompo, lo hizo en forma leve y Colapinto pudo retomar la marcha.
Aparentemente el auto del joven de Pilar no tiene inconvenientes y marcha en la 19º posición.
Suscribite a los newsletters del Grupo Octubre
Conocé todas las opciones del contenido que podés recibir en tu correo. Noticias, cultura, ciencia, economía, diversidad, lifestyle y mucho más, con la calidad de información del Grupo Octubre, el motor cultural de América Latina.