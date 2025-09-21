Hoy domingo 21 de septiembre, Franco Colapinto salta a la pista con su monoplaza Alpine, en el marco de la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Cómo le fue en las Prácticas Libres, en la Clasificación, el cronograma para lo que viene y dónde ver al piloto argentino en vivo online y por TV.

Dónde ver el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 en vivo online o por TV

Toda la acción del Gran Premio de Azerbaiyán podrá verse en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium o por Fox Sports. Otra alternativa para ver el GP es el canal oficial F1TV, que tiene planes desde los 8 dólares mensuales.

La agenda del Gran Premio de Azerbaiyán

Viernes 19 de septiembre

  • Práctica Libre 1 | Colapinto salió 19º
  • Práctica Libre 2 | Colapinto salió 20º

Sábado 20 de septiembre

  • Práctica Libre 3 | Colapinto salió 15º
  • Clasificación | Colapinto terminó 16º

Domingo 21 de septiembre

  • 08.00: Carrera

Ganó Verstappen y Colapinto terminó en el puesto 19

El neerlandés de Red Bull ganó de punta a punta. El podio lo completaron George Russell, con Mercedes Benz, y Carlos Sainz, con Williams. El español fue elegido por la afición como "El piloto del Día".

Colapinto finalizó detrás de Gasly, en el puesto 19.

Colapinto delante de Gasly

A cinco vueltas del final de la prueba, el argentino marcha en el puesto 18. Detrás suyo está su compañero Pierre Gasly, en el último lugar.

¿Se viene la lluvia?

Las pantallas de los sistemas de previsión meteorológica que todos los equipos tienen muestran la posibilidad de que en los próximos minutos llueva. Ante esa alternativa, los pilotos evitan entrar a boxes a cambiar neumáticos y extienden al máximo su vida útil. Expectativas por lo que pueda ocurrir.

Albon penalizado por tocar a Colapinto

El piloto de Williams recibió una penalización de 10 segundos por el toque con el argentino. La dirección de carrera tomó la decisión ante la clara responsabilidad del tailandés en el incidente.

Albon complicó a Colapinto

El argentino realizó su primera parada en boxes. Tras colocar gomas duras, salió al fondo del pelotón. Albon lo perseguía y lo tocó de atrás en la rueda trasera izquierda. Si bien el Alpine pegó contra el muro tras realizar un trompo, lo hizo en forma leve y Colapinto pudo retomar la marcha.

Aparentemente el auto del joven de Pilar no tiene inconvenientes y marcha en la 19º posición.

