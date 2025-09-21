El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó un brote de triquinosis que ya afecta a 6 ciudades, por lo que solicitó a la población extremar los cuidados en el consumo de alimentos.

Según el reporte oficial, se notificaron 65 casos, de los cuales 28 fueron en Serrano, 14 en Río Cuarto, 11 en la ciudad de Córdoba, 5 en Alpa Corral, 4 en Wenceslao Escalante y 3 en Colonia Tirolesa.

Del total de afectados, 10 requirieron internación; uno aún continúa hospitalizado, mientras que el resto recibe tratamiento ambulatorio con buena evolución.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los contagios provendrían del consumo de chacinados de elaboración casera -como salames y chorizos- obtenidos en faenas familiares, aunque también se detectaron productos infectados en el circuito comercial.

Las autoridades sanitarias de Córdoba, junto al Senasa y organismos de control alimentario, pidieron a la población extremar cuidados en el consumo de alimentos:

No consumir ni permitir el consumo de carnes crudas y/o chacinados caseros que no hayan sido inspeccionados previamente a la elaboración.

Verificar el rótulo o etiqueta de fabricación en todos los subproductos de cerdo que se adquieran.

Identificar: marca del producto; empresa responsable; número de habilitación nacional del establecimiento; fecha de elaboración y de vencimiento del producto; condición de mantenimiento en cuanto a temperaturas ambientales; y rótulo con la composición.

No consumir choripán en puestos no autorizados o no habilitados.

Tener en cuenta que la salazón y el ahumado de las carnes no son suficientes para destruir los parásitos presentes.

¿Qué es la triquinosis?

La triquinosis es una enfermedad producida por el parásito Trichinella spiralis que se encuentra alojado en los músculos de los cerdos y otros animales salvajes, como el jabalí y el puma.

Las personas se contagian de modo accidental, por la ingestión de carne o derivados cárnicos, crudos o mal cocidos, que contengan larvas del parásito vivas.

En Argentina, la principal fuente de infección para el ser humano es el cerdo doméstico, aunque también existen otras, como el jabalí o el puma.

Las personas pueden presentar fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos, hinchazón de párpados y picazón.

El Ministerio de Salud recomienda ante estos síntomas acudir inmediatamente al centro de salud más cercano, ya que cuanto más temprano se detecte la enfermedad, más rápida y efectiva es la cura.