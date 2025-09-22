La quinta edición de Pulsar Santa Fe comienza esta semana con una agenda de cuatro días dedicados al encuentro del sector audiovisual, el desarrollo de proyectos audiovisuales, y la generación de vínculos entre los sectores públicos y privados con la comunidad creativa. Pulsar Santa Fe es una iniciativa de los Ministerios de Cultura y de Desarrollo Productivo, impulsada por la Comisión de Filmaciones de Santa Fe, y cuenta con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones y el INCAA. Con el lema “Para la Región Centro al Mundo”, Pulsar tendrá lugar del 24 al 27 de septiembre en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Rosario (Belgrano 646), junto a la participación de 48 proyectos audiovisuales, seleccionados de las provincias de Región Centro (Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos) y Misiones (provincia invitada).

A lo largo de cinco años y de manera sostenida, alternando ediciones en las sedes Santa Fe y Rosario, Pulsar es consecuencia del trabajo de la Comisión de Filmaciones de Santa Fe. Ariadna Solís y Agustín del Carpio integran la Oficina ejecutiva de la Comisión de Filmaciones, organizan Pulsar, y dialogaron con Rosario/12 sobre los objetivos cumplidos y las metas por alcanzar. “En primera instancia, logramos una cierta institucionalidad gracias al vínculo con organizaciones, eso es algo que nos permite darle continuidad al proyecto. El otro gran salto lo tuvimos el año pasado, al incorporar la Región Centro; ahora contamos con las presencias de Córdoba y Entre Ríos, y este año tenemos a Misiones como provincia invitada. Eso nos da otra mirada, regional y también nacional. Y avanzamos mucho en relación a invitados internacionales; este año tenemos gente de Uruguay, de Chile, y de forma virtual vamos a contar con gente de Perú y de Bolivia. La red que propusimos en un principio, se siguió articulando y empezamos a ver el impacto real en los proyectos que pasaron por la primera edición de Pulsar, proyectos que ya fueron estrenados, que participaron de festivales, o que ya tuvieron desarrollo en otras instancias”, comenta Agustín del Carpio.

“Tenemos una industria creciente y en expansión, a pesar de que, a partir del último año y medio y por cuestiones políticas nacionales, se haya vuelto una industria altamente golpeada. Nosotros, en paralelo, fuimos desarrollando este proyecto. El primer año quizás no se entendía del todo en la comunidad audiovisual para qué servía o cómo iba a ser el mercado; pero a medida que pasaron las ediciones, la comunidad se fue apropiando de Pulsar, sobre todo la cámara de productores y la asociación de productores, que son nuestro contacto directo. Cada uno empezó a entender cuál es el lugar que puede ocupar y cómo sacarle rédito. Lo que necesitamos es seguir desarrollando políticas públicas que acompañen al sector, que Santa Fe llegue a tener una ley provincial de cine es importantísimo. Obviamente es un paso a paso, pero esta posibilidad nos daría un marco de trabajo mucho más real, y pondría en relevancia el trabajo que viene haciendo la comunidad audiovisual, junto a los granitos de arena que sumamos desde Pulsar; junto a otras posibilidades para el financiamiento como el cash rebate o los fomentos. Como cualquier industria, la industria audiovisual también necesita una pata de apoyo, sin olvidar que se están desarrollando herramientas dentro de lo que es el campo del privado”, agrega Ariadna Solís.

-Pulsar es más que necesario en este escenario.

Agustín Del Carpio: -El contexto inicial de la primera edición de Pulsar tenía un poco que ver con lograr que la comunidad audiovisual comenzara a apropiarse del espacio. Ante la crisis de los fondos públicos, hubo que dinamizar una búsqueda de financiamiento mixto, o pensar en cómo convocar a privados a completar el financiamiento. Ante la falta de fondos públicos, esto pasó a estar en crisis, y ahí es cuando otras provincias que tienen una legislación, como Córdoba, Mendoza y Misiones, salieron a cubrir ese espacio que antes ocupaba el fomento nacional. Con estas provincias, desde Pulsar se propone también un diálogo en el sentido inverso; ellos nos dicen: “Nosotros tenemos toda esta línea, todo este financiamiento y estas posibilidades, pero no tenemos la tradición de industria audiovisual que tienen ustedes, ni la escuela de formación que tienen, ni la misma cantidad de técnicos y proveedores”.

Ariadna Solís: -El volumen de proyectos santafesinos es muy importante, todos los años. Pulsar nunca tiene menos de 90 a 100 proyectos presentados. En ese sentido, creo que quizás estamos en las mismas condiciones de cantidad de proyectos y técnicos, pero falta aún la pata de un marco de ley provincial que acompañe esa tradición, sosteniendo el cine de la provincia de Santa Fe.

-¿Qué eligen destacar de esta edición?

Solís: -Este año hicimos un diferencial con los invitados. Es muy difícil convocar a los players, no solamente porque tenemos fechas completas y estamos en el medio de un calendario intenso, sino también porque somos jóvenes dentro los encuentros de mercado y es difícil a veces traer a los jugadores más grandes a un mercado de las dimensiones del nuestro. Pero este año pudimos dar un paso adelante. Y sumamos una variante en las mesas de reuniones, en donde, en lugar de vender la gente su proyecto, sea un speaker de las empresas el que te cuenta cómo trabaja la empresa y qué es lo que está buscando. Es algo que se hace internacionalmente, y creo que será la primera experiencia en un mercado provincial. Le pusimos mucha cabeza a generar reuniones de vinculación, habrá quienes hablen sobre el acompañamiento a los directores que salen a festivales internacionales, sobre las posibilidades que se abren cuando una persona de nuestra provincia sale a mostrar sus materiales o su trabajo. Vamos a tener una reunión de la Región Centro, para un calendario 2026 de trabajo, algo que hicimos el año pasado, quizás más espontáneamente, pero que ahora ya formalizamos; y charlas vinculadas específicamente al tema de legislaciones, cash rebates e incentivos provinciales.

Del Carpio: -Quizás un productor santafesino, cordobés o entrerriano, no puede tener un vínculo directo con una plataforma, pero sí puede prestar servicio de producción o entablar un diálogo a través de una productora que ya tenga contacto con esa plataforma, a la que pueda brindar su servicio o a la que pueda compartirle su proyecto. Es desglosar un poco la cadena de valor y apuntar a esos segmentos, para ver si se mueve un poco la dinámica productiva, más allá de lo habitual que tenemos, y que está dedicado a los proyectos seleccionados según las diferentes instancias de desarrollo, de circulación y de work in progress, con todo un desarrollo más de laboratorio, encuentros virtuales previos al mercado, consultorías presenciales en el mercado, y un pitch donde exponen su proyecto frente a este auditorio, además de las reuniones de negocio. Esa es la estructura general que se le propone a los proyectos, pero creció muchísimo con todas las actividades complementarias de vinculación y de sinergia.

La Muestra Audiovisual de este año integra producciones de las provincias partícipes, y se proyectarán en El Cairo Cine Público y CC Cine Lumière: Elda y los monstruos, de Nicolás Herzog; Por tu bien, de Axel Monsú; Abuelo Gaucho, de Martín Donatti; El Escuerzo, de Augusto Sinay. Toda la programación puede consultarse en redes en @sfcomisiondefilmaciones