La prestigiosa premiación de la revista France Football que se celebra este lunes en París tiene a tres protagonistas argentinos entre los candidatos para coronarse: mientras que Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister están entre los nominados al Balón de Oro, el máximo galardón, Emiliano “Dibu” Martínez integra la lista para llevarse el Trofeo Yashin que reconoce al mejor arquero de la temporada.

De ganarlo este lunes, el guardameta de la Scaloneta podría recibir este premio por tercera vez, ya que se lo entregaron en 2024 y 2023. El exdelantero de Racing, en tanto, afronta su cuarta nominación al Balón de Oro, luego de haber estado entre los candidatos en las ediciones 2021 (cuando finalizó en la posición 21°), 2023 (20°) y 2024 (7°). Para el jugador surgido en Argentinos Juniors, por su parte, se trata de la primera nominación al máximo galardón del fútbol.

“Dibu” Martínez, el más premiado con el Trofeo Yashin desde que se estableció en 2019, comparte su categoría con otros nueve destacados arqueros: Alisson Becker, Yassine Bono, Lucas Chevalier, Thibaut Courtois, Jan Oblak, David Raya, Matz Sels, Yann Sommer y Gianluigi Donnarumma, quizás el máximo favorito de este año tras consagrarse con el PSG que ganó Liga y Copa en Francia y la Champions League, además de llegar a la final del Mundial de Clubes.

El capitán argentino del Inter recibe su nominación al Balón de Oro tras una gran temporada con el conjunto italiano, al que guió hacia la final de la Champions League, brillando con goles tanto en la fase de liga como en los octavos, cuartos y semifinales de la competencia. Mac Allister, por su parte, fue una pieza clave en el Liverpool que arrasó en la Premier League para quedarse con el título que no conquistaba desde 2020.