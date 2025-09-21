Los aeropuertos europeos comenzaron a recuperarse este domingo de un ciberataque que afectó a los sistemas de registro de equipaje y pasajeros, causando cancelaciones de vuelos y grandes retrasos para miles de personas este fin de semana.

Desde el viernes por la noche, los principales aeropuertos de Berlín, Bruselas y Londres sufrieron interrupciones en los sistemas electrónicos que complicaron la facturación y obligaron al personal de las aerolíneas a recurrir a opciones como escribir a mano las tarjetas de embarque o usar computadoras portátiles de respaldo.

Según se informó, otros aeropuertos europeos no se vieron afectados por el ataque.

El ataque afectó el software de registro de embarque y equipaje

El ciberataque afectó el software de Collins Aerospace, una empresa con sede en Estados Unidos, cuyos sistemas ayudan a los pasajeros a registrarse, imprimir tarjetas de embarque y etiquetas de equipaje, y despachar su equipaje.

La empresa citó el sábado una “interrupción relacionada con ciberseguridad” en su software en aeropuertos “seleccionados” de Europa.

Por el momento, no está claro quién estuvo detrás del hecho, aunque los expertos señalaron que podría tratarse de piratas informáticos, organizaciones criminales o actores estatales.

El sábado, la empresa de tecnología de aviación y defensa, RTX Corp., la empresa matriz de Collins Aerospace, explicó en un comunicado que trabajaba para resolver el problema.

“El impacto se limita a la facturación electrónica de clientes y al despacho de equipaje y puede mitigarse con operaciones de facturación manual”, expresaron.

Los equipos recurrieron a sistemas de respaldo alternativos y a computadoras portátiles para lidiar con el impacto.

Además, los aeropuertos aconsejaron a los pasajeros que verificaran el estado de sus vuelos antes de viajar y que utilizaran métodos de facturación alternativos.

Por su parte, la Comisión Europea aclaró que la seguridad de la aviación y el control del tráfico aéreo no se vieron afectados y que, de momento, no hay indicios de un ataque generalizado o severo.

Además, se informó que el origen del incidente continúa bajo investigación.

Bruselas, el más afectado

Si bien los tableros de salidas de los aeropuertos de Heathrow en Londres y Brandeburgo en Berlín mostraban signos de llegadas y salidas más fluidas, el Aeropuerto de Bruselas continuó enfrentando problemas considerables.

Desde el viernes en la noche, se cancelaron 45 vuelos de salida, incluidos seis que fueron desviados, de un total de 257, y los retrasos se situaron "entre 30 y 90 minutos", indicó el domingo una portavoz del aeropuerto.

Además, mediante un correo electrónico enviado este domingo, las autoridades del aeropuerto pidieron a las aerolíneas cancelar la mitad de los 276 vuelos de salida programados para el lunes “porque Collins Aerospace aún no puede entregar una nueva versión segura del sistema de facturación”.