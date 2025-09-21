Desde San Sebastián

Llegó a rescatar a Francis Scott Fitzgerald de más de una borrachera, tenía la confianza de Ernest Hemingway y fue el gran amor de Dashiell Hammett durante buen parte de su vida. Estuvo en España durante la Guerra Civil, vivió las penurias del frente ruso durante la invasión nazi (donde se hizo amiga de Serguei Eisenstein) y sobrevivió a los bombardeos alemanes sobre Londres. Pero si hubo una experiencia que marcó para siempre a Lillian Hellman (1905-1984) fue la persecución política que sufrió en su país antes, durante y después del macartismo. Judía y comunista era demasiado para una escritora que –pese a ser una dama sureña de Nueva Orleans- no guardaba las formas ni se callaba la boca. En Broadway, como dramaturga, le fue más fácil el éxito, pero como guionista en Hollywood tuvo muchos de los mismos problemas que tantos de sus colegas escritores. Y sin duda más, por ser mujer. Esa tormentosa relación de Hellman con el cine es el núcleo de la retrospectiva de este año del Festival de San Sebastián, que incluye dieciséis películas capaces de dar cuenta no sólo de su obra sino también de su vida.

De hecho, en el principio fue el cine. Hellman llegó a Hollywood a los 25 años, de la mano de su marido de entonces, el periodista y autor teatral Arthur Kober, quien le consiguió un contrato en la Metro como lectora de guiones, por cincuenta dólares semanales. Pero tanto el marido como la Metro duraron poco, apenas hasta que en un restaurant de Hollywood conoció a Dashiell Hammett. Fue Dash –por entonces ya famoso gracias a sus novelas Cosecha roja (1929) y El halcón maltés (1930)- quien la incentivó a escribir. Y fueron sus obras teatrales las que devolvieron a Hellman al cine, con esa aura de prestigio que Hollywood siempre buscó en los autores más reconocidos de Broadway.

El productor Samuel Goldwyn la importó de regreso a Los Angeles, primero como adaptadora de un material ajeno, el melodrama teatral El ángel de las tinieblas (1934), y luego con la que llegaría a ser la película más famosa de Hellman como guionista, These Three (1936), basada en su obra teatral The Children’s Hour, que venía de ser un éxito de crítica y público en Nueva York, donde llegó a sostenerse durante más de 700 representaciones consecutivas. Conocida en América latina como Infamia, la película marcó la primera de las cuatro célebres colaboraciones de Hellman con su amigo y director predilecto, William Wyler, y tiene su propia historia, relacionada con una palabra tabú durante décadas en Hollywood: lesbianismo.

La obra teatral original de Hellman abordaba el caso de dos jóvenes maestras que eran acusadas por una alumna de mantener una relación lésbica. Era evidente que Goldwyn no iba a poder pasar por encima del estricto código de censura que estaba vigente en Hollywood con semejante tema, por lo que le propuso a Hellman que hiciera algunos cambios, a los que la autora –que antes, por motivos menores, le había rechazado otros proyectos- sorpresivamente accedió. A diferencia de la obra teatral, la película habría de centrarse no tanto en la relación entre ambas maestras (Miriam Hopkins, Merle Oberon) sino en la promiscuidad que la alumna imagina entre una de ellas y un amigo de ambas (Joel McCrea). Según distintas fuentes que consigna el libro monográfico que acompaña la retrospectiva, a Hellman le interesó desarrollar un tema que había pasado inadvertido en la obra teatral por lo escandaloso que era el lesbianismo para su época. La sustancia dramática del film pasa a ser la mentira como tal, con todas las consecuencias que ello implica: la condena pública y el juicio social. Nada muy distinto, por cierto, de lo que sucede hoy en día en las redes, donde reinan las “fakes” y resulta muy difícil discernir lo verdadero de lo falso.

La película resultó tanto o más exitosa que la obra teatral, lo que llevó a Hellman a seguir colaborando con Goldwyn y Wyler en películas que todavía hoy tienen su reputación, como Punto muerto (1937, con Humphrey Bogart) y La loba (1941, con Bette Davis). Y Wyler mismo decidió hacer un remake en 1961, respetando no sólo el título original de la obra, The Children’s Hour, sino también restaurando las insinuaciones lesbianas que en la primera película habían sido omitidas. Pero entre uno y otro extremo, llegó a Hollywood el Comité de Actividades Antiamericanas (HUAC por sus siglas en inglés), presidido por el tristemente célebre senador Joseph McCarthy, que entre muchos otros artistas de la época se ensañó también con Hammett y Hellman. El purgó seis meses de cárcel por negarse a declarar ante el Comité y ella pasó a integrar durante doce años las listas negras, lo que llevó a ambos a la ruina económica y el ostracismo social.

Gran parte de esa ordalía está narrada por Hellman en uno de sus libros de memorias, Tiempo de canallas -no tan famoso como Pentimento, que dio lugar a la película Julia (1977)-, donde arregló cuentas no sólo con quienes los denunciaron, acusaron y condenaron sino también con los estudios de Hollywood y hasta con varios de sus colegas, como el dramaturgo Clifford Odets, que faltaron a su palabra y colaboraron con la persecución para no perder sus privilegios. “Frente a la ruina de su carrera, cambió de parecer”, escribió decepcionada Hellman. “Los clisés tradicionales resultaban cada vez más ciertos: la pérdida de una piscina, de una cancha de tenis, de una colección de cuadros, la amenaza de posibles privaciones futuras, aterrorizaba a mucha gente. Los directores de los estudios cinematográficos lo sabían, y lo aprovechaban descaradamente”.

Que muchas de esas denuncias no hayan tenido un fundamento era entonces lo de menos. Como en la película These Three, lo que se imponía era la persecución, la difamación y la mentira. “Fue una semana de vergüenza”, detalló Hellman sobre la primera sesión de interrogatorios parlamentarios. “El horror de ver a políticos convertir a la honorable institución del Congreso en un espectáculo de mala muerte; de escuchar a hombres cobardes mentir y acusar, empujándose unos a otros en sus esfuerzos por lamer las botas de sus vilipendiadores”. Ella, en cambio, cuando le tocó declarar, les dijo a sus verdugos: “No puedo ni quiero modificar mi conciencia para adaptarme a la moda de este año”.