El Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires anunció el inicio de la formación "Micaela Medios: Comunicación, cultura y violencias". Esta propuesta gratuita y virtual está destinada a trabajadores del organismo provincial, periodistas, comunicadores e integrantes de áreas de prensa y medios de comunicación gráficos, radiales, televisivos y plataformas digitales.

La propuesta busca promover una práctica comunicacional con perspectiva de derechos humanos, género y diversidad. Como otros cursos de la misma línea, intenta contribuir a fomentar el rol activo de los medios en la lucha cultural contra la desigualdad y la violencia simbólica.

El proyecto se enmarca en la Ley provincial N° 15.134 --conocida popularmente como "Micaela bonaerense"--, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y prevención de violencias contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los tres poderes del Estado provincial.

La ley nacional y la provincial llevan su nombre en memoria de Micaela García, una joven de 21 años que fue víctima de femicidio en 2017 en Gualeguay, Entre Ríos. El femicida ya estaba condenado por otros casos de violación y poco tiempo antes del crimen había obtenido la libertad condicional. Su caso visibilizó las fallas en los procesos de intervención estatal por la ausencia de abordajes con perspectiva de género. Así, los feminismos exigieron la formación en esta temática para todas las personas que cumplan funciones en el Estado.



La formación comenzará en la plataforma del Ministerio de Mujeres y Diversidad el 6 de octubre y se desarrollará virtualmente entre el 13 de octubre y el 3 de noviembre, aunque combinará encuentros sincrónicos y contenidos asincrónicos. El cierre y la entrega del trabajo final será el 15 de noviembre.

Para aprobar, los participantes deberán asistir a los encuentros de apertura y cierre, completar las actividades de cada módulo y presentar un trabajo final integrador.

Ley Nacional

Si bien la Ley Nacional N° 27.499 se sancionó en 2018, impulsada por el padre de Micaela --Yuyo García--, no está garantizado su cumplimiento en todos los niveles del Estado. Por ejemplo, un informe de diciembre de 2024 de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) resaltó que el porcentaje de capacitación en el Poder Judicial es bajo. El 54,6% de los jueces y juezas se han capacitado (alrededor de 384 magistrados frente a 703), aunque el informe muestra una brecha de género: las juezas mujeres complieron en mayor medida la formación obligatoria que exige la normativa.

En este poder hay tres instituciones que están habilitadas para capacitar --y brindaron los datos para el informe--: la Unidad de Derechos Humanos y Género del Consejo de la Magistratura, la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura y la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. En cuanto a los fiscales, sólo se han capacitado el 33,6% y sólo el 24,7% de los defensores públicos completaron la capacitación.

Informe: Natalia Rótolo.