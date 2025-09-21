Eduardo Saúl De Francesco, un hombre de 79 años, fue encontrado muerto en la ciudad bonaerense de Zárate. Había estado desaparecido por cuatro días, pero este domingo fue hallado en un descampado cerca de Baradero, en el kilómetro 121 de la ruta nacional N°9. La policía investiga las causas de su muerte.

La investigación está a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Zárate-Campana. La causa estaba centrada inicialmente en la averiguación de paradero, pero dio un giro cuando se encontraron grabaciones de cámaras de seguridad que mostraban el secuestro del hombre cerca de su casa, ubicada en la calle Valentín Alsina al 1000.

Tras esto, este fin de semana fueron detenidas tres personas: Alejo Moreno, un funcionario municipal del Centro de Operaciones de Zárate (COZ) que no tenía antecedentes ni sumarios internos; Néstor Irvin Matencio Limache, un ciudadano de Campana, y María Ludmila Valentini, una oficial de la Policía Bonaerense del Comando de Patrullas de Campana. En base a esta línea de investigación, secuestraron dos vehículos --un Volkswagen Gol blanco y un Ford Focus-- que habrían sido usados en el secuestro y serán peritados para averiguar los detalles del crimen.

La principal hipótesis que se maneja es que lo habrían matado por una suma de dinero que el hombre guardaba en la casa. Según el secretario de Protección Ciudadana local, Juan Manuel Iglesias, ya habían intentado entrar a su casa previamente y en esta ocasión quisieron engañarlo invitándolo a la fiesta de cumpleaños del padre de uno de los implicados, aunque él no habría aceptado. Así, la causa fue recaratulada como "privación ilegítima de la libertad con fines de robo".

Después del secuestro, los delicuentes volvieron a la casa de De Francesco, pero por equivocación quisieron entrar a la puerta de al lado, la de su hermano. Los captores nunca se comunicaron con la familia para pedir un rescate, por eso no se catalogó como un secuestro extorsivo.

Uno de los detenidos habría confesado y aportado datos que permitieron dar con el paradero de la víctima. La DDI ya había realizado intensos rastrillajes que no habían tenido éxito.

Este domingo los vecinos tenían previsto realizar una marcha para reclamar por su aparición con vida, pero pocas horas antes se confirmó que el hombre estaba muerto. Algunos se autoconvocaron para repudiar el homicidio y exigir justicia.