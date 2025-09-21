Argentinos Juniors venció 3-0 este domingo a Banfield en La Paternal y pelea por meterse en los play-offs.

En una entretenida primera parte, llegó el local con dos chances a cargo de López Muñoz: en la primera tomó un rebote dentro del área y, tras gran acción individual, definió de zurda apenas alto; en la segunda y después de una media vuelta encontró bien parado al arquero Sanguinetti.

En tanto, el Taladro -que venía de ganar tres partidos al hilo- tuvo su ocasión con Abraham, que intentó meterla de emboquillada y no pudo.

Ya en el complemento, Argentinos amenazaba a Banfield a puro toque. En eso, Meriano le cometió infracción dentro del área a Tomás Molina y el propio delantero cambió penal por gol.

En un quedo local, los de Pedro Troglio buscaron el empate, pero Molina se le escapó a Meriano y de zurda marcó su segundo tanto.

A continuación vino la joya de la noche con Alan Lescano, que desde mitad de cancha vio adelantado al arquero y sentenció el pleito con un golazo.

A mano en Mendoza

En tanto, Instituto de Córdoba igualó 1-1 este domingo ante Godoy Cruz en Mendoza, en un partido llevado a cabo en el estadio Feliciano Gambarte.

El gol para la Gloria lo convirtió poco antes del descanso el delantero Alex Luna, mientras que, en el inicio del complemento, Nicolás Fernández marcó el tanto del empate para los locales.

Con este resultado, los dirigidos por Daniel Oldrá alcanzaron la decima posición de la Zona B con 10 puntos y el objetivo de entrar entre los ocho mejores.

Por su parte, el Tomba -que acumula solamente un triunfo en las nueve jornadas disputadas- sumó un punto importante para alejarse del fondo de la Tabla Anual y comenzar a asegurar la permanencia en la Primera División.



