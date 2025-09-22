Central disfrutó anoche de la mejor actuación de Angel Di María en el torneo. Consistente en el rendimiento, hizo daño en todas las pelotas que tocó. Pero no fue suficiente. Talleres encontró el empate en un descuido defensivo de Coronel y en todo el segundo tiempo el canaya sufrió otra vez su falta de inspiración ofensiva a pesar de que Holan hizo todos los cambios posibles para encontrar los caminos al gol.

Un Angel Di María muy participativo e influyente sacó a Central de todas las dificultades que le presentó Talleres. Los cordobeces plantearon un juego de fricción y hubo discusiones reiteradas, incluso con provocaciones al ídolo de la Selección. Por momentos el partido perdió su ritmo. Pero cuando se jugó siempre fue más agresivo el canaya en ataque porque el equipo de Holan se instaló en el campo rival. Talleres, por el contrario, encontró progresos en la pelota con jugadas rápidas y de contragolpe. A Talleres el control de la pelota no le duraba mucho cerca de Broun.

El primer intento de Di María fue con un tiro libre que Herrera sacó abajo sobre su palo derecho. Después el ídolo canaya sacó centros muy incisivos al área chica, aunque ninguno fue conectado por Veliz. Talleres respondió con un remate de larga distancia de Ortegoza que desvió Broun y Botta lanzó una asistencia vertical al propio Ortegoza sobre el área chica pero el volante falló en el control de la pelota.

Después de algunas discusiones, y con Di María enojado por las reiteradas infracciones que le cometían, el campeón del mundo devolvió un centro al área y Veliz marcó el primero con derechazo al primer palo luego de bajar la pelota con el pecho. Herrera quedó parado sin nada por hacer sobre el final del primer tiempo.

Talleres sorprendió a Central en el segundo tiempo en su primera jugada. Escaló con la pelota por derecha y De Pietri apareció por detrás de Coronel para empujar con la pelota un centro pasado. Los problemas de Central en el juego se repiten en el andar intermitente de Campaz y la posición de Malcorra, lejos del área y sin asumir la orientación del juego con sus pases.

Holan sacó a Campaz, en su posición de la cancha se movió Malcorra e ingresó Copetti. El nuevo armado ofensivo no aportó soluciones para llegar a Herrera y el técnico hizo su último intento con los ingresos de Cantizano y López. Jugó con urgencias, a las apuradas pero los último intentos de Di María fueron controlados por Herrera. El empató lo volvió a frustrar. Pero Central entendió anoche que a pesar de la jerarquía del ídolo, e incluso en su mejor versión, se necesita del equipo para resolver los partidos.

1 Central

Broun 6

Coronel 5

Komar 5

Quintana 6

Sández 5

Ibarra 5

Malcorra 5

Di María 8

Duarte 7

Campaz 5

Veliz 6

DT: Ariel Holan

1 Talleres

Herrera 7

Schott 5

Catalán 5

Guth 5

Palomino 5

Navarro 4

Ortegoza 6

Portilla 5

Botta 6

De Pietri 6

Girotti 5

DT: Carlos Tevez

Goles: PT: 43m Veliz (C). ST: De Pietri (T).

Cambios: ST: Desde el inicio Lima Morais por Guth (T), 28m Baéz por De Pietri y Cáceres por Botta (T), 31m Copetti por Campaz (C), 39m Cantizano por Duarte y López por Malcorra (C), 46m Gómez por Girotti (T) y 50m Lo Celso por Coronel (C).

Arbitro: Luis Lobo Medina

Cancha: Central

Expulsado: ST: 25m Navarro (T)