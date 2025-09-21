Los Beatles son un mito casi desde su fundación. La banda se constituyó rápidamente como un fenómeno de masas, un boom a nivel internacional cuyo éxito recorrió el mundo. Pero en algún momento fueron cuatro pibes pateando las calles de una pequeña ciudad de la periferia inglesa, hijos de la clase obrera que supieron revolucionar la música popular tal como se conocía hasta el momento de su aparición. ¿Por qué se produjo tamaño Big Bang en Liverpool? ¿Por qué sigue resonando su eco todavía? ¿Qué factores determinaron tal acontecimiento?

El periodista y escritor Juan Pablo Csipka (autor de otros libros como Los 49 días de Cámpora: crónica de una primavera rota o Una batalla de todos los días: cómo recuperamos la democracia en la Argentina) se plantea algunas de estas preguntas e intenta responderlas en

Beatles: esto lo estoy escuchando mañana (AZ Editora), libro donde desmenuza el fenómeno Beatle, narra los años de hits y experimentación, de mitos y rivalidades, y analiza cómo fueron escuchados y reversionados luego hasta nuestros días.

