Puntos. “Salimos a ganar y lo buscamos todo el partido. Sabíamos que Talleres no llegaba bien y vino a tratar de llevarse algo. Nos faltó un poco más para ganar pero lo merecíamos”, analizó Angel Di María. Con el empate, el sexto en ocho partidos, el canaya se mantiene en zona de clasificación a los octavos de final del torneo Clausura en la séptima posición con 12 puntos y pendiente de jugar el segundo tiempo con Sarmiento en Junín. El equipo de Ariel Holan está invicto en el torneo pero solo ganó dos partidos en el campeonato, ante Lanús de visitante y el clásico con Newell's. En la tabla anual se ubica tercero con 47 puntos, en zona de repechaje para acceder a Copa Libertadores.

En La Plata. En la próxima fecha Central visitará a Gimnasia y Esgrima en La Plata el sábado que viene a las 14.30. Por el rendimiento de ayer es muy probable que Ariel Holan realice variantes en ofensiva y quien está en duda para seguir es el colombiano Campaz, de otro muy flojo partido anoche en el Gigante.