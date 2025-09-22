Seguí en vivo las cotizaciones de todos los tipos de dólar para este jueves.
Desesperado por dólares, el Gobierno anuncia "retenciones cero" hasta el 31 de octubre
En medio de la crisis económica y la disparada del dólar, el vocero presidencial Manuel Adorni salió a anunciar a través de su cuenta de X una rebaja provisoria de las retenciones a la exportación de productos agropecuarios.
Contrario a lo que suele exigirle al Congreso cuando aprueba leyes como la de financiamiento universitario, emergencia en discapacidad o emergencia pediátrica, el Gobierno no aclaró cómo se financiará esa baja de retenciones y su impacto en el declamado déficit cero.
Adorni dijo que hasta el 31 de octubre habrá "retenciones cero para todos los granos" y admitió que la intención es "generar mayor oferta de dólares".
El Financial Times criticó el plan de Milei y aseguró que "la crisis se agudiza"
El diario económico británico Financial Times lanzó una dura crítica al plan económico del presidente Javier Milei, asegurando que "esta dinámica no es sostenible" y que "la crisis se agudiza" en Argentina. La publicación destaca que el Banco Central ha vendido más de u$s1.000 millones en tres días para intentar apuntalar al peso, en un contexto de incertidumbre política que ha "sacudido los mercados" y sembrado dudas sobre el futuro de las políticas de tipo de cambio.
Nombres olvidados de la estafa Vicentin-Banco Nación
Por Raúl Dellatorre
La decisión del juez federal Julián Ercolini de activar la investigación por la megaestafa Vicentin después de ser ignorada durante más de cinco años, causó no sólo sorpresa sino además un abanico de especulaciones.
Entre los 26 citados a indagatoria, fuertemente comprometidos algunos de ellos por la denuncia de fraude contra la administración pública, aparecen no solamente personas de alto rango nombradas por Mauricio Macri sino también otros estrechamente vinculados al actual gobierno.
¿Venganza entre ex aliados u oportunismo de un juez en virtud de los tiempos políticos? Lo concreto es que la convalidación de la denuncia formulada por el fiscal Gerardo Pollicita pone sobre el escenario principal a la mayor estafa económica perpetrada contra el Estado en tiempos de Mauricio Macri y un modus operandi en el comercio exterior (exportación de granos y oleaginosas) de la cual se sigue sospechando como el gran agujero negro de la fuga de divisas del país.