De manera inesperada y en medio de una fuerte crisis financiera en la que el Banco Central está saliendo a vender dólares de manera récord para evitar una devaluación, el Gobierno de Javier Milei anunció retenciones cero para el campo. Sin embargo, podría no significar ni un alivio para el sector ni un ingreso inmediato de fondos frescos. La Sociedad Rural se mostró sorprendida y los cerealeros salieron a bancar.

Matías Jáuregui, un pequeño productor agropecuario y periodista especializado en el sector, dijo a la radio 750 que la medida no impacta por igual en toda la cadena agroexportadora.

Según Jáuregui, puede representar un alivio para los grandes jugadores del mercado, aunque no para los chicos, sin espalda suficiente para especular con los impuestos o el tipo de cambio. Ellos, en cambio, ya vendieron la cosecha.

Según anunció el vocero presidencial Manuel Adorni, la rebaja provisoria de las retenciones a la exportación de productos agropecuarios regirá hasta el 31 de octubre.

"Retenciones cero para todos los granos" y admitió que la intención es "generar mayor oferta de dólares", dijo el portavoz, que justificó la medida en supuestas acciones para "generar incertidumbre" y "boicotear el programa de gobierno". Las adjudicó a la "vieja política".

Pero Jáuregui, los beneficiados por la política desesperada del gobierno para rascar dólares de abajo de las piedras serán los grandes productores y las grandes exportadoras.

“El productor chico se financia ni bien cosecha. Ese productor no va a recibir nada de esas retenciones cero”, aseguró.

¿Sorpresa en la Sociedad Rural?

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, se enteró por radio de la medida y dijo que aún no hay "números exactos", aunque "los diarios hablaban de 10 millones de toneladas de soja. Habría que sentarse ahora y analizar cómo pega esto y de qué dinero se está pensando".

De todos modos, no ocultó su sorpresa por la medida. "No saqué cuentas. Estoy sorprendido. Pero pedí que me tengan al tanto", se limitó a decir.

Los cerealeros también respaldaron el anuncio del gobierno. "Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones aunque sean temporales", dijo el presidente de CIARA, Gustavo Idígoras. "Falta ver los detalles de la fomra de operar y cuándo se hará efectivo", aclaró luego.

Retenciones cero: qué hay detrás del anuncio del Gobierno

Según el Jáuregui, todo muestra que es una decisión “desesperada, anunciada como una ayuda al campo", pero "la realidad es otra": "Es un curro que beneficia a las grandes exportadoras”.

Y añadió: “En junio, antes de que haya una baja de retenciones, antes de que pase esto ahora y de que suban en julio –porque había del 26 por ciento y se estimaba que iban a volver a subir al 31– se adelantaron las exportadoras, declararon mercadería a futuro a vender, fijaron un precio y un monto de venta”.

“Pero es mercadería futura. Ahora las grandes exportadoras van a declarar mercadería con retenciones cero y van a exportar después de esa fecha. Se van a beneficiar con una retención cero y la van a exportar luego", dijo.

Según Jáuregui, "El negocio es un curro para las grandes exportadoras que van a terminar pagando un 26 por ciento menos de retenciones”.

Además, advirtió que los dólares que el Gobierno necesita para llegar con calma a las elecciones no llegarán tan pronto.

“En julio se declararon todas las exportaciones y en agosto las declaraciones fueron menores. Porque se adelantan para después tener un beneficio. Los dólares llegan más adelante. Por eso es muy raro este dato, esto que están haciendo. Porque entra un porcentaje ahora y otro más adelante. Pero con la declaración tiene que asegurar un porcentaje de los dólares que ingresan y el resto cuando se realiza la operación”, afirmó.

Y finalizó: “El sector agroexportador forma parte del carry trade. Todos estamos viendo el dólar y las tasas. Y es un negocio más financiero que productivo. Hacemos ventas, plazos fijos o yendo a dólar cuando conviene. Es un negocio semanal y en eso vamos tomando nuestras medidas. Vamos haciendo en función de esto”.



