El sector del neumático vive una “tormenta perfecta”. Así lo describió Pedro Wasiejko, extitular del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), quien advirtió que la producción está pinchada y que se perdieron un 40 por ciento de los puestos de trabajo en el último año y medio en el sector.

Consultado sobre la situación actual de la actividad, el exreferente sectorial y candidato de la Lista Violeta en las próximas elecciones gremiales, dijo por la 750 que “la situación es terrible".

"Es una tormenta perfecta. Se juntó la política de Milei que debilita la industria y abrió las importaciones. Y en el gremio hay una conducción que en el 2022 hizo un conflicto necesario con un reclamo que no tenía sentido”, agregó.

Según explicó, el conflicto que llevó a cabo el actual secretario general, Alejandro Crespo, fue “para figurar en los medios de comunicación”. “Para compensar eso, en lugar de discutir que pagaran Ganancias, sacaron el tema de las horas del domingo que se pagan al 100 para que se paguen al 200”, dijo Wasiejko.

Tras lo que explicó que “eso rompía el equilibro y se empezó a trabajar menos horas”. “Y todos los trabajadores ganaron un poco más. Eso hizo que se cayeran los contratos de exportación”, afirmó.

Luego llegó un golpe inesperado: “En el 2023 viene un cambio político, la economía cambia, no le interesa la industria, se reduce el mercado interno y la producción y se abren las importaciones. Eso hizo que caiga el nivel de empleo”.

“Perdimos un 40 por ciento de puestos de trabajo desde octubre del 2023 a la fecha. Por ejemplo, Fate, desde marzo, redujo 250 trabajadores. La empresa está con la política de reducción de personal. Va arreglando con los trabajadores. Esa es la situación”, se lamentó.

En este contexto, Wasiejko afirmó: “Ellos demostraron una incapacidad absoluta para la gestión. Tiene habilidad para salir en los medios, pero no para la gestión. Tenemos deudas en todos lados sin haber hecho una obra en nueve años, la obra social destruida, no se avanzó nada con el convenio colectivo. Nada de gestión”.

Por eso llamó a dar un paso adelante con un cambio en el gremio: “Entre 2013 y 2016 las empresas jugaron con el facón debajo del poncho. Nos daban las cuestiones del convenio colectivo, pero después a los trabajadores nuevos les llenaban la cabeza para que no se afilien. Negociaban desde el punto de vista gremial, pero saboteaban”.

Por eso, dijo, ahora esperan que las empresas “se manifiesten respetuosas”. “Porque es mejor tener un gremio unido y fuerte que a un grupo que usa el gremio”, afirmó sobre la convivencia entre empresas y trabajadores organizados.

Luego, comentó: “La situación de desastre y el alejamiento de los trabajadores los llevaron a creer (a la actual dirigencia del gremio) que dividiéndose y presentándose con otra imagen los trabajadores los van a tener en cuenta. Pero nuestros compañeros decidieron volver a poner la Lista Violeta en el gremio, tratando de volver a poner en la memoria los mejores momentos. Las posibilidades son enormes. No hay otra solución que otra conducción en el gremio”.