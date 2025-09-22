Latacunga, la ciudad a la que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha trasladado temporalmente la sede de su Gobierno, comenzó a prepararse desde la noche de este domingo con un amplio dispositivo militar para las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).

La capital de la provincia andina de Cotopaxi, situada a unos 100 kilómetros al sur de Quito, se perfila como el escenario del inicio de las movilizaciones promovidas por el movimiento indígena frente al alza del precio del diésel, que de la noche a la mañana pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros) después de que Noboa eliminase por decreto el subsidio a este combustible.

Para este lunes, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), uno de los brazos con mayor fuerza de la Conaie, anunció "la toma de la ciudad de Latacunga". En las primeras horas de la tarde, varios camiones militares se dirigían hacia Latacunga.

La Policía señaló este domingo que desplegó a un millar de policías en la provincia de Cotopaxi para cuidar las carreteras y evitar bloqueos de manifestantes. Solo frente a la sede de la Gobernación de Cotopaxi, donde el presidente Daniel Noboa trasladó la presidencia de manera temporal, se concentraron en torno a medio centenar de policías.

Los accesos a la plaza central y la Gobernación fueron bloqueados con vallas por la Policía Nacional para impedir el paso a los manifestantes, que se prevé que empiecen a llegar al centro de Latacunga en torno a las 10.

Desde el lunes de la semana pasada se registraron cortes de carreteras en algunas zonas del país como protesta contra la eliminación del subsidio al diésel, por lo que Noboa decretó el estado de excepción en siete de las veinticuatro provincias del país.

Ante la convocatoria oficial de la Conaie al "paro nacional indefinido", Noboa amplió el estado de excepción a ocho provincias y en cuatro de ellas, incluida Cotopaxi, impuso un toque de queda nocturno.

El movimiento indígena ya lideró en 2019 y 2022 las masivas protestas que llevaron a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).