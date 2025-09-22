En un duro editorial, y cuando ya son contadas las horas que faltan para un nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos, el periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, cuestionó el rumbo de la economía y aseguró que “el plan platita”, al final no fue el de Sergio Massa en 2023 que anunciaban jocosos los diarios, sino que es el del actual Gobierno, que le “manguea” dólares a Donald Trump y a los grandes latifundistas de Argentina.

El editorial de Víctor Hugo Morales

Lo despertó a Milei un viento de primavera y pretende renacer quitando las retenciones al campo. Adorni lo anunció a la hora que pensábamos que ya estaban de viaje hacia el patrón de la gran estancia continental. Pero no. Están aún aquí y la desesperación por plata les hizo prometer al campo que le da todo lo que sea, por tal de que los chacareros ricos traigan dólares antes de las elecciones.

Un pobre bandido electoral que actúa con la complicidad de todo el sistema, gauchitos como son.

Pourquoi me réveiller, es la pregunta de un suicida romántico incurable, y es una operística manera —ya que le gusta la opera a Milei— de prolongar una agonía. Porque la ansiedad por los dólares dilapidados por la dupla de sainete que forman con Caputo lo lleva a los brazos de Trump como un pichicho de peluche, o lo pone de rodillas frente a ese campo al que le tomó el pelo la última vez que estuvo en La Rural.

Les hizo una “rebajita” que había hecho seis meses antes y los enfermos de ideología no sacaron cuentas en el momento y aplaudieron. Pero después vieron la jugada. Y Pino, que no es un tronco, les dijo: no se preocupen... ya van a venir.

Así que nos levantamos con esa noticia. Un tuit de Adorni al pie del avión de las seis de la tarde hacia Estados Unidos.

Algo le darán, piensan, por lo menos, y con otro poco de las ventas de granos, el plan platita que tanto mencionó la mafia de Clarín antes de las elecciones del 23 lo lleva adelante Milei. Venga de donde venga, el hombre que blanqueó y lavó los fondos que estaban afuera pidió 24 mil millones, dos mil millones más, otros millones al BID, al que le entraron más de 50 mil millones en menos de un año.

Es un andrajoso, un servil, un inmoral a la caza de dólares como esos timberos desesperados que en la madrugada roban a la madre para volver al casino. Algo así, con Caputo de socio.

Trump lo espera con la expectativa que se aguarda a un pibe travieso que le cae simpático porque lo sabe malo, mentiroso, alcahuetón, y se prepara para que en el abrazo entusiasta no lo mueva del pedestal en el que se sienta. En la foto la señora 3 por ciento saca cuentas y Adorni le guiña a Milei que va bien.

Caputo es más del Fondo. Él va a las fuentes del delito. Y allí están los cuatro. Anunciándose con Trump y el FMI. ¿De parte de quién?, les preguntan al llegar. Dígale que de Argentina... dice el Sr. Trump que pase, por aquí, por aquí, please.