Tom Holland, actor reconocido a nivel mundial por interpretar al último hombre araña, se accidentó mientras realizaba una escena con acrobacias durante las grabaciones de Spider-Man Brand New Day el pasado viernes. El actor británico sufrió un golpe en la cabeza y debió ser hospitalizado.

Según informaron medios internacionales, el actor fue trasladado al Hospital de Glasgow, donde fue tratado por una conmoción cerebral leve, pero fue dado de alta y se encuentra en buen estado de salud.

Pese a ello, informó Variety, la estrella de Hollywood se tomará un descanso del rodaje como medida de precaución y regresará al set en unos días.

De hecho, el actor y su pareja Zendaya asistieron a la gala benéfica de The Brothers Trust en Londres este sábado.

“Spider-Man: Brand New Day” comenzó su producción en Glasgow a principios de agosto. Su estreno en cines está previsto para el 31 de julio del 2026.

En este nuevo capítulo de la saga del super héroe arácnido, Holland estará acompañado por un elenco estelar: figuras como Zendaya, Mark Ruffalo y Jon Bernthal volverán a secundar al protagonista.

Según las primeras imágenes reveladas por Sony Pictures, el traje de Spider-Man en este filme combinarà elementos distintivos de las versiones de Tobey Maguire y Andrew Garfield, lo que ha avivado la nostalgia entre los admiradores del icónico personaje.

Este traje no solo marca una nueva fase para Holland, sino que simboliza una conexión con el pasado dentro de la narrativa cinematográfica moderna del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Además, la película reunirá a viejos aliados y enemigos, creando una combinación de destreza y drama. Ruffalo regresará como Hulk, mientras que Michael Mando se pondrá en la piel del villano Escorpión.

Bernthal, conocido por interpretar al Punisher, promete intensificar las escenas con su particular visión de la justicia. La presencia de Zendaya como MJ asegura que la dimensión emocional del héroe mantendrá su profundidad, añadiendo capas a la ya compleja narrativa de Peter Parker.



